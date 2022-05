Él es el actor que sustituiría a Will Smith en Aladdín.

Nada ha sido igual desde que Will Smith abofeteó a Chris Rock en medio de los Oscar. Desde entonces, han sido muchos los trabajos que no se terminaron de materializar y son varias las compañías que no quieren trabajar con él. Y ante esta situación se está planteando cual es el actor que lo sustituiría en Aladdín.

La producción haría un cambio muy ingenioso pues pasaría de un actor carismático a otro actor carismático y muy reconocido por el público. Vale decir que aún no es oficial, pero tamaño rumor está empezando a tener cada vez más sustento.

¿Quién es el actor que sustituiría a Will Smith en Aladdín?

Dwayne Johnson, también conocido como La Roca, sería el elegido por la producción para reemplazar al ganador al Oscar como Mejor Actor por King Richard. No es algo inviable si consideramos que a The Rock le agrada formar parte de películas así y su presencia es garantía de al menos desarrollar un buen andar en taquilla.

No sé está hablando de fechas de estrenos para esta producción que estará realizada por Disney, pero sí queda claro que el film no se estrenará este año ni el próximo. Incluso hay voces que afirman que para 2025 va a llegar a las salas de cine o plataforma en cuestión.

Si se confirmara sería otro golpe duro para Will Smith que no ha pasado buenos momentos después de esa acción más que innecesaria que protagonizó en los Oscars. Ya son varios los proyectos postergados o suspendidos y al menos al corto plazo se ve que su carrera está en un pequeño paréntesis.