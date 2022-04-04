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FOTOS | Will Smith renuncia a ser miembro de la Academia, no al Oscar.

“Traicioné la confianza de la Academia y privé a los nominados y ganadores de una oportunidad de celebrar”. Así renunció Will Smith.

Por: TV Azteca

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