Will Smith recibe inesperado escupitajo en la cara.

Will Smith se ha mantenido con perfil bajo desde que se situó en el ojo del huracán por la bofetada que le propinó al comediante Chris Rock durante la pasada entrega de los Premios Oscar luego de que éste último bromeara con la apariencia de su esposa Jada Pinkett Smith.

Fue así como inició el declive de una carrera que había sido intachable, no obstante, hace poco reapareció el actor y concedió una entrevista a “The Daily Show” donde habló de las circunstancias personales que lo orillaron a actuar de forma visceral.

“Fue una noche horrible, como te puedes imaginar. Pero siempre hay factores complejos que lo explican. Pero en último término perdí los papeles, es así, aunque nunca sabes por lo que puede estar pasando la gente en esos momentos”.

De forma indirecta, Will Smith se refirió al drama familiar que vivió con su esposa cuando se filtró que ésta le había sido infiel con August Alsina: “Es que son muchas cosas, y puede pasar aquí mismo entre el público. Estamos rodeados de extraños. Puede que la mamá de alguien muriera la semana pasada, o que el hijo de alguien esté enfermo. Alguien ha podido perder su trabajo o que la esposa de alguien le haya sido infiel. No sabemos lo que les pasa a los demás. Y no trato de justificar mi comportamiento, pero yo también estaba pasando por algo ese día”. Además de la difícil infancia que tuvo luego de presenciar como su padre le pegaba a su madre.



Will Smith promociona Emancipación

Will no estará presente en la próxima edición de los premios de La Academia ni tampoco en los Globos de Oro ya que no ha sido nominado pese a su gran actuación en la cinta “Emancipación”, cinta que se encuentra promocionando por sus propios medios, concretamente a través del programa de Facebook “Red Table Talk” que normalmente presenta su esposa.

¿Quién le escupió en la cara a Will Smith? Fue en este espacio donde el actor reveló a sus dos hijos Jaden y Willow, que uno de sus compañeros de reparto no dudó en escupirle en la cara, algo que no estaba en el guion, pero que el actor decidió hacer para darle más credibilidad a la historia, aunque no reveló su nombre.

“Me quedé alucinado, y pensé que todos los actores de esta película se estaban tomando el trabajo muy en serio. Pero es que son actores de gran calidad, estamos hablando de un rodaje que fue física, emocional y espiritualmente absorbente”, declaró.

Por último, el actor espera que la polémica en la que se ha visto envuelto no afecte la recepción de “Emancipación” pues entiende el esfuerzo y talento que hay en el largometraje.

“La única preocupación que tengo viene precisamente de la certeza de que la gente ha hecho un trabajo espectacular en este filme. Espero que no se vean penalizados por mis acciones”, finalizó.