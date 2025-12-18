La millonaria demanda que hunde a William Levy y Elizabeth Gutiérrez

William Levy y Elizabeth Gutiérrez vuelven a estar en el ojo del huracán tras revelarse una supuesta demanda millonaria en Estados Unidos. Según documentación judicial difundida por el programa “Lo Sé Todo” de Puerto Rico, la aseguradora Metropolitan Tower Life Insurance Company habría iniciado acciones legales contra ambos por el presunto incumplimiento de pagos de la hipoteca de la mansión que compartieron en Broward, Florida.

La cifra reclamada ascendería a dos millones de dólares, monto que la financiera busca recuperar tras meses de impago. De acuerdo con los reportes, desde marzo de 2025 no se habrían realizado los ingresos requeridos, pese a que se ofreció un plan de pagos que tampoco se cumplió.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez podrían perder la propiedad

La demanda establece que, de no saldar la deuda, la consecuencia inmediata sería el embargo de la residencia, una propiedad de lujo que ha sido parte de la vida familiar de Levy y Gutiérrez durante años. En esa casa crecieron sus hijos Christopher y Kailey, y fue el lugar donde Elizabeth permaneció tras la separación de la pareja en 2024.

La mansión, ubicada en un lote de 2.35 acres, cuenta con más de 8,000 pies cuadrados de construcción, seis habitaciones, siete baños, gimnasio, sala de cine, oficina, garaje para tres vehículos y múltiples áreas de entretenimiento como piscina, spa y cancha de tenis. Inicialmente fue puesta en venta por $9 millones de dólares, pero ante la falta de interesados, el precio habría sido reconsiderado.

Escándalos de William Levy tras su separación de Elizabeth Gutiérrez

Este episodio llega en un momento en que William Levy parecía haber dejado atrás el escándalo de su arresto en abril de 2025 por alteraciones del orden público en un restaurante de Florida. El actor fue liberado tras pagar una fianza y no enfrenta cargos.

Ahora, la demanda por la hipoteca coloca nuevamente a Levy y Gutiérrez en el centro de la controversia mediática, recordando que, pese a su separación, ambos siguen vinculados por compromisos financieros y por la crianza de sus hijos.

¿Qué dice la demanda?

Al parecer, los actores habrían argumentado que la cifra exigida por la aseguradora no corresponde a la realidad. Sin embargo, la documentación judicial apunta a un incumplimiento contractual que podría derivar en la pérdida definitiva de la propiedad si no se logra un acuerdo.