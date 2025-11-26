Video: Así fue el escándalo y el arresto de William Levy captado por la cámara de la policía

El actor cubano William Levy volvió a ser tendencia en redes sociales, pero no por el estreno de una nueva película, sino por la difusión del video de su arresto en Florida. Las imágenes, captadas por las bodycams de los oficiales, muestran el momento en que el galán de telenovelas es esposado a las afueras del restaurante argentino Baires Grill, ubicado en Broward, la noche del 14 de abril de 2025.

El video del arresto

Aunque el incidente ocurrió hace siete meses, el material audiovisual fue publicado recientemente y rápidamente se viralizó. En el clip se observa a Levy discutiendo con la policía y mostrando dificultades para comunicarse en inglés. Los agentes proceden a decomisar sus pertenencias, entre ellas su teléfono celular y dinero en efectivo.

Visiblemente frustrado, el actor intentaba explicar la situación en español. Uno de los oficiales le respondió: “Te dijeron que te tenías que ir y no te fuiste. Te lo dijeron delante de Manny, que te tenías que ir”. Poco después, Levy fue arrestado sin oponer resistencia.

El video fue difundido por la periodista Mandy Fridmann, quien destacó que el actor, padre de dos hijos, no mostró agresividad durante el procedimiento.

La versión de William Levy

Tras la publicación de las imágenes, Levy declaró en un programa de televisión en México que los medios habían exagerado lo sucedido: “Ya está todo limpio, o sea, no pasó nada como se decía, pues todo está muy bien, gracias a Dios”.

Los cargos y el proceso judicial

El actor de 45 años fue acusado de intoxicación, provocar disturbio y traspasar una propiedad sin permiso. El caso se cerró luego de que se declarara culpable de un delito menor y aceptara cumplir con tareas comunitarias y cursos de rehabilitación.

Después de pasar 24 horas en la cárcel y asistir a varias audiencias, la jueza Melinda Brown le ofreció dos opciones: un curso de tres meses o uno de seis. Levy eligió el primero y firmó en la corte el 30 de junio para iniciar dos programas de tres meses: uno de control de ira y otro de alcoholismo. Sus horas comunitarias fueron completadas a finales de septiembre, cumpliendo así con las condiciones impuestas por la corte.

Tendencia en redes sociales

La difusión del video ha generado un intenso debate en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios critican el comportamiento del actor, otros aseguran que fue víctima de un malentendido y destacan que cumplió con todas las sanciones legales.

