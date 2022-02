FOTOS | William Valdés recordó el día que se le subió la fama a la cabeza.

El presentador de televisión reconoció siendo muy joven tuvo varios tropiezos que lo llevaron a perder su trabajo.

Hace un par de días William Valdés visitó el set donde creció como presentador de televisión y que lo catapultó al mundo del estrellato.

En el lugar, el joven nacido en Cuba recordó cómo se sintió el primer día que llegó al programa matutino y los nervios que le invadieron luego de pararse frente a las cámaras; además, reconoció que tenía a su lado a unos compañeros “increíbles” y que le dio mucha lata a su productora.

Pero la revelación que sorprendió a sus seguidores fue la que hizo entre lágrimas “No fui el mejor compañero, no fui la mejor persona, se me fue la cabeza, creía que me merecía todo y lo que he aprendió es que hay que ser agradecidos con lo que uno tiene”.

Después de sentirse el señor y amo del mundo, William Valdés simplemente lo perdió todo: “Mi trabajo era la fuente de apoyar a mi familia, de salir adelante y lo perdí… uno aprende de esos errores y aprendí que hay que ser empáticos, humildes, querer a sus compañeros de trabajo y a su jefe…”.

Esta es la primera vez que el también actor de teatro abre su corazón y cuenta el mal momento que vivió después de sentir que el mundo debía rendirse a sus pies.