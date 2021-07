Ximena Navarrete habla del difícil proceso que vivió para quedar embarazada.

Ximena Navarrete habló por primera vez en sus redes sociales sobre el duro proceso que tuvo que afrontar para poder llegar a estar embarazada. Junto a su pareja Juan Carlos Valladares, esperan ansiosos y alegres la llegada de su primera hija; sin embargo, hace unos años, la joven perdió un embarazo.

Luego de aquella pérdida, la modelo ha tenido que llevar un proceso médico para poder volver a estar embarazada, y así descubrir qué era lo que pasaba en su cuerpo y que le impedía ser mamá.

La Miss Universo 2010 dialogó con Aldonza Velez, experta en infertilidad, sobre el proceso médico y cómo descubrió el problema que tenía para poder embarazarse.

“Yo me embaracé, perdí el bebé que estaba esperando, era niño, lo perdí a las 15 semanas. A mí me hicieron una biopsia cuando el bebé todavía estaba vivo, y nos pudimos enterar que lo que tenía era una trisomía, una malformación genética que es incompatible con la vida, osea el bebé no iba a poder nacer, no iba a poder respirar, venían muchas cosas mal”, explicó sobre su primer embarazo.

A partir de ese momento, la pareja continuó la búsqueda de un nuevo hijo y lo intentaron sin éxito durante años sin tener una respuesta concreta sobre qué era lo que pasaba.

“Yo la verdad vi como a cuatro o cinco ginecólogos y todos me decían que todo estaba bien. Yo en ese momento en el que perdí al bebé tenía 30 años, pues bueno, es una edad relativamente buena para estar buscando un bebé”, comentó sobre las respuestas que recibió.

Tiempo más tarde, dio con un médico que le pidió realizarse un estudio para contar su reserva ovárica. “Nos dimos cuenta, me parece que en mi segunda consulta, de que mi reserva ovárica estaba super disminuida. Yo en ese punto no tenía idea de qué era la reserva ovárica, no es algo que sabes comúnmente, no es algo que te explique alguien, así pude saber qué era lo que estaba pasando realmente”, explicó.

Dada esta situación, la modelo pudo embarazarse pero haciéndolo mediante un tratamiento de fertilidad asistida y ahora busca hablar del tema abiertamente para que otras mujeres no pasen por lo mismo.

“Yo a mis 25 años no me hubiera pasado por la cabeza tener un bebé porque estaba enfocada en mi trabajo, en otras cosas, no iba a buscar tener un bebé en ese momento, pero hubiera sido una información muy importante tenerla, porque en ese momento yo empiezo a hacer mi reserva, a congelar mis óvulos, con toda la tranquilidad del mundo”, concluyó.