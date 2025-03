“Ya supérame”: Reacciona Christian Nodal al nuevo tema de Cazzu

Vaya revuelo el que ha generado Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu) con su nuevo sencillo “ Con Otra ”, el cual presuntamente hace alusión a la forma en cómo Christian Nodal la dejó para andar con Ángela Aguilar.

¿Cómo terminó su romance con Nodal?

Recordemos que el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar inició con el pie izquierdo, envuelto en rumores, ya que en su momento se dijo que ‘La Princesa del Regional Mexicano’ había sido la tercera en discordia entre la argentina y el sonorense.

La situación se salió de control cuando Ángela Aguilar aseveró que con su relación nadie de los involucrados salió lastimado, situación que fue desmentida por la propia Julieta Emilia Cazzuchelli.

¿Qué dice “Con Otra”?

La que nada debe nada teme

Robado se va lo que robado viene

Tu papá y mamá debieron enseñártelo

Te enloqueces cuando él habla conmigo

Él me extraña y yo ni siquiera lo miro

Niña no tengo intenciones de quitártelo

Pero fuiste mala y todo se paga

No soy tu enemiga, tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro, te va a engañar

La inseguridad lo vuelve loco

No fuiste tú el problema y yo tampoco

El amor que esperas no va a dártelo, yo jamás te haría lo que me hiciste

Y con todo y eso que dijiste, aún así pudiera perdonártelo

Pero fuiste mala y todo se paga

No soy tu enemigo, tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro

No te deseo el mal pero el te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tu te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo

Te lo aseguro, te va a engañar

¿Cómo reaccionó Christian Nodal? Después de la polémica que se desató, Nodal no se detuvo para seguir promocionando su nuevo tema "El Amigo”, en redes sociales, donde compartió un video invitando a todos sus fans a escucharlo.





“Se llegó el día, por fin”, publicó Nodal; sin embargo, los comentarios no se hicieron esperar y una usuaria le respondió: “No señor Nodal ahora estamos con te va a engañar”, pero llamó la atención que el sonorense le respondió de forma contundente con “yo ando la de “Ya Supérame”, y eso no me impide disfrutar “El Amigo””