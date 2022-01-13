FOTOS | ¡Yahir va a abrir su OnlyFans! Prepárense, chicas.

Nuestro querido Yahir, sorprendió al decir que no está cerrado a la posibilidad de unirse a Onlyfans. ¡Seguro le iría muy bien! Tiene muchas fans, especialmente los últimos años que tiene cuerpazo.

Todo buy bien, pero lo que no le hizo mucho sentido a los internautas, fue que hace unos meses se dijo muy molesto, decepcionado y dolido tras enterarse de que Tristán, su hijo mayor, anunció la publicación de su primer vídeo para adultos enfocado en el público gay. En aquella ocasión, el cantante aseguró que no apoyaba las decisiones y comportamiento de su hijo, ya que no lo había educado así.

Al parecer, eso quedó en el pasado, ya que en una netrevista para “De Primera Mano”, Yahir confesó que sí le gustaría ingresar a la plataforma de Only Fans.

¿Será que lo veremos este año? Te contamos más detalles en las fotografías, checa la galería completa.