FOTOS | ¡Yahir va a abrir su OnlyFans! Prepárense, chicas.

Dijo Yahir. ¡Así que ni se emocionen! Si el cantante entra a Only Fans...

Las redes son una carta de presentación para muchas cosas y eso no es lo mío”.

Y no entraría al tema subido de tono, no es por ahí.

Por ese lado sí me gustaría, nada más... OnlyFans abarca muchas cosas...

Y dejó muy claro que no entraría al tema sensualón.

Algo que seguramente muchas fans no esperarían.

Y no recurrir al dinero fácil.

No el comportamiento de su hijo, ya que no lo había educado así.

Luego de esa noticia, Yahir había comentado que no apoyaba las decisiones...

Nuestro querido Yahir sorprendió al decir que no está cerrado a la posibilidad de unirse a Onlyfans.

Nuestro querido Yahir, sorprendió al decir que no está cerrado a la posibilidad de unirse a Onlyfans. ¡Seguro le iría muy bien! Tiene muchas fans, especialmente los últimos años que tiene cuerpazo.

Todo buy bien, pero lo que no le hizo mucho sentido a los internautas, fue que hace unos meses se dijo muy molesto, decepcionado y dolido tras enterarse de que Tristán, su hijo mayor, anunció la publicación de su primer vídeo para adultos enfocado en el público gay. En aquella ocasión, el cantante aseguró que no apoyaba las decisiones y comportamiento de su hijo, ya que no lo había educado así.

Al parecer, eso quedó en el pasado, ya que en una netrevista para “De Primera Mano”, Yahir confesó que sí le gustaría ingresar a la plataforma de Only Fans.

