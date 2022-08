Yahir rompe el silencio sobre las adicciones de su hijo Tristán.

Yahir habló más de las veces que Tristán ha estado en rehabilitación.

El problema de adicción que desde hace varios años padece Tristán Othon, hijo de Yahir y su expareja Jaqueline Fierros, lo ha puesto en una situación difícil, obligándolos a internarlo varias veces en centros de rehabilitación, insluso sin su concentimiento.

Pero es que hasta ahora han podido más las malas influencias que el esfuerzo para sacarlo de ese infierno.

“Todo el tiempo ha sido impuesto: todo el tiempo que ha estado en clínicas ha sido impuesto por su mamá y papá. Ha sido pensado, platicado, armado... cuando hemos visto que ha tocado fondo hemos recurrido a la ayuda profesional y a las clínicas. Nunca ha sido en común acuerdo con él. Eso le cuesta y le duele, pero es por su bien”, dijo a las cámaras de Azteca UNO.

El conductor de La Academia también asegura que Tristán se ha dejado llevar por las malas amistades y malas influencias.

“Se nos sale de las manos y tenemos que acudir a alguien. Yo he intentado 20 mil veces, pero las malas amistades siempre están ahí. Yo no he podido lograr tener un peso más fuerte como padre que como las amistades, siempre terminan ganando las malas amistades”, contó.

Yahir manda especial mensaje a su hijo Tristán

Yahir también niega que exista un rechazo de su parte luego de que Tristán revelara su bisexualidad.

“Lo de las preferencias a mí la verdad que no es un tema que me afecte en los absoluto. Yo quiero que mi hijo simplemente deje las drogas y que esté en ese camino de ‘se acabo la fiesta’... a madurar, vivir y crecer en todos los ámbitos”, concluyó.

En otros temas, Yahir se prepara para conducir la Gran Final de La Academia el próximo domingo por nuestra señal de Azteca UNO.

