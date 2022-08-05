¿Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte?

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, otorgó una entrevista a la revista ¡Hola! en la que afirmó que Fer se fue de esta vida con una espinita clavada en el corazón por una demanda que le interpuso su exesposa Ingrid Coronado, y que a raíz de ello, un día después de la muerte de su padre, Fernando y Anna tuvieron que someterse a un estudio socioeconómico.

De hecho, Anna dijo a la revista que para ella esa fue la primera demanda en su vida, pues nunca antes la habían demandado. Sin embargo, Ingrid Coronado reaccionó ante tales declaraciones, incitando su derecho de réplica a la revista en cuestión y a otros medios que hicieron eco de las declaracione de Anna.

A tráves de cartas enviadas a las redacciones de estos medios, Ingrid niega haber demandado al padre de sus hijos, en contraste, dice que en el año 2016, él promovió una demanda de divorcio que se encuentra pendiente de resolución, por lo que en mayo pasado, la jueza de la causa ordenó un estudio socioeconómico a ambas partes, pero que de ninguna manera se trata de una nueva demanda iniciada por ella en contra de nadie.

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Ingrid Coronado rompe el silencio tras polémica

Como Anna Ferro también dijo a la revista que Fernando no estaba de acuerdo con la escuela de sus hijos porque "la colegiatura era como de la universidad", Ingrid afirma que la autoridad judicial estableció y cuantificó dichas obligaciones de acuerdo con las posibilidades económicas de los deudores alimentarios, y siempre en interés superior de los menores.

Ingrid también apunta que las pensiones de sus hijos no han sido cubiertas totalmente desde hace más de un año y resalta que las obligaciones alimentarias siguen aún después de la muerte de alguno de los deudores, y su incumplimiento constituye un hecho ilícito y hasta un delito.

Ingrid corrige a Anna cuando esta declara a la revista que "cuando lo conocí había puesto una propiedad a cada uno de sus hijos por si alguna vez faltaba".

Según Ingrid, dichas propiedades fueron pagadas tanto por Fer como por ella, y afirma que "cada uno de nosotros administraba los departamentos de mis hijos, cobrando las rentas correspondientes hasta que fueran mayores de edad", como parte del procedimiento iniciado hace más de ocho años.

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