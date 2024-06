Yahir habla del reencuentro que tuvo con su hijo, tras años distanciados

Tras tres años de distanciamiento, Yahir y su hijo Tristan se reencontraron hace unos días y en exclusiva para Ventaneando, el sonorense compartió cómo fue el tan anhelado momento. Recordemos que Tristan, de 26 años, había estado sumergido en el mundo de las drogas.

¿Qué dijo Yahir al respecto?

Yahir aseguró que el reencuentro estuvo muy “bien, Tristan es un morro brillante, es un morro de verdad que yo admiro mucho y todo, ha sido muy difícil la relación y ha sido complicado en muchos temas, pero hemos platicado sanamente, sabes, porque muchas veces tenemos ideas o versiones de las cosas y creo que lo más sano es eso, podernos sentar a hablar, somos adultos y tratar de estar juntos, estar todo el tiempo”.

“Mis respetos para lo que él haga y diga, ya no es un chamaco, no depende de mí tampoco, él ya hace sus cosas. Yo creo que lo más importante de todo siempre va a ser el respeto y la comunicación siempre, el amor, entonces siempre lo he propuesto, pero ha sido difícil y ahí vamos”, recalcó.

¿Qué está haciendo Tristan actualmente?

Por cierto, que durante el reencuentro que Yahir sostuvo con su hijo Tristan, éste le mostró lo que ha estado haciendo musicalmente.

“Musicalmente está en un momento bien interesante él también, lo cual me da mucho gusto, produciendo sus cosas, todo, entonces aquí estoy y cuenta con todo mi apoyo”, agregó y reveló que Tristan cuenta con todo su apoyo después del reencuentro que sostuvieron.

¿Tristan lo dejó plantado? El cantante espera que su hijo mayor lo vea arriba del escenario en la puesta en escena “Vaselina” y la que ya lo ha invitado.

“Me dejó plantado el desgraciado, sí, me dejó plantado, pero espero, no sé, viene Monterrey, Guadalajara y algunas otras cosas, esperemos que pueda echarse una vuelta”, finalizó.

