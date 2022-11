Yahir se viste de luto tras sufrir dolorosa muerte.

Yahir se ha convertido en uno de los exintegrantes de La Academia más queridos gracias a su carisma y talento, cualidades que lo han mantenido vigente dentro del medio del espectáculo y la industria musical.

Yahir cuenta como dio el paso de ser alumno a conductor de La Academia.

Yahir siempre ha sido transparente con sus seguidores y aunque no comparte muchos detalles de su vida privada siempre ha estado abierto a atender a sus fans. Desafortunadamente, se encuentra atravesando por un momento difícil.

Othón Parra sufrió la lamentable pérdida de su abuelita y a través de sus redes sociales el famoso cantante le rindió un merecido homenaje.

“Gracias a toda la familia y amigos por sus mensajes, a los que vinieron de afuera para estar con nosotros. Dios nos regaló la oportunidad de tener a la mejor abuela. Me sorprendí por tante gente que llegó y me dijo, ‘tu abuela me decía que me quería como una o un hijo. Muy amada y con casa llena siempre… Una bendición tener a toda la familia unida”, escribió el intérprete de “Alucinado”.

Yahir publicó una serie de fotografías de su abuelita, en una de ellas aparece junto a su hijo, en otra parece su abuela Lupita sentada en una silla en lo que parece ser una estancia. En una tercera imagen sale sentado junto a su abuelita en un sillón mientras ella le toca el rostro.

¿Cómo reaccionaron sus fans? Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar y de inmediato sus fans se volcaron a su publicación: “Te abrazo a la distancia compa, mucha luz en tu proceso y abrazo a tu familia. Descansa en paz”, “Te abrazo mi Yahir, con todo mi amor”, “Abrazo compa”, “Fuerte abrazo”, fueron algunos de los mensajes que recibió el cantante.

¿Qué ha pasado con Yahir?

Yahir participó en la primera generación de La Academia y desde entonces ha sabido abrirse camino y mantenerse dentro del gusto de la gente, incluso, incursionó como conductor en la decimotercera generación del reality de canto. Ser conductor de La Academia representó un gran reto para el cantante, posteriormente, retomó su vida en familia y volvió a los escenarios.