Yahir aparece con bastón y preocupa a sus fans.

Yahir Othón Parra, quien fuera el flamante conductor de la última generación de La Academia, preocupó hace unos días a sus fans luego de publicar en su cuenta de Instagram una fotografía en la que apareció con el torso desnudo y utilizando muletas.

Yahir tiene una fuerte lesión. ¿Qué fue lo que le pasó al cantante?

¿Qué le pasó a Yahir? Yahir posee un físico envidiable, producto de las intensas rutinas de ejercicio a las que se somete, desafortunadamente, sufrió una lesión en uno de sus entrenamientos, por lo que deberá usar muletas o bastón en lo que se recupera.



“Me lastimé la espalda en el Gym familia… Chingao. Esta mujer es un ángel. Me puso una buena estrujada…”, publicó el exacadémico en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de él con el torso descubierto y usando muletas, no obstante, se desconoce el tiempo que el exconductor de La Academia deberá usar muletas, así como la gravedad de su lesión.

Yahir sube al escenario con bastón

El intérprete de “Fue ella, fui yo” y “Contigo sí”, entre otras, sorprendió a sus fans este fin de semana luego de subir al escenario ayudado de un bastón durante su presentación dentro del 2000’s Pop Tour.

Un día después de finalizar La Academia, Yahir viajó a Hollbox para tomar un descanso, desafortunadamente sufrió un percance que lo mantiene actualmente con bastón y esto dijo en exclusiva para Ventaneando.

“Nada, una lesión en una vértebra, este, una lesión fuerte y espero poder estar bien pronto, me dijeron que mes y medio o dos meses, pero bueno, espero que sea antes. Fortalecer, cuidarse, descansar y varias cosas que creo que son importantes en este momento”, declaró.

Cuando le preguntaron cómo se lastimó, el exconductor de La Academia dijo que fue al día siguiente que terminó el reality show, cuando se fue a Hollbox donde se puso a entrenar y una máquina lo venció.

“Me puse a entrenar y me venció una máquina que no la calculé, no la estaba usando yo, la quise mover nada más y tuve un problema ahí en la columna y pues qué te digo, cama, cama, cama y con ayuda de todos aquí he podido andar, viajar, no quise quedarme en casa la verdad, pero tenía que estar acá (show 2000’s Pop Tour)”, añadió.

Así mismo, dijo sentir una gran impotencia por no poderse mover como acostumbra y reveló que ha tomado muchos medicamentos para quitarse el dolor, pero nada se lo ha podido quitar y aseguró que necesita descansar.

¿Cómo reaccionó tras las críticas que recibió como conductor de La Academia?

Yahir incursionó en la conducción y lo hizo de gran manera; sin embargo, en un principio fue blanco de críticas, mismas que supo asimilar de buena forma, fue así como se sobrepuso a la adversidad y se superó así mismo, pero admitió que su verdadera vocación es la música.

“Yo no soy conductor, número uno, creo que lo tengo que aclarar…Las críticas malas me inspiraron, me motivaron a decir cómo no: ‘vamos a trabajar duro en ello’. Creo que para el final del programa en vez de estar sufriendo estábamos gozando la conducción y para mí, eso fue maravilloso. Un tremendo (…), me encantó lo que hicimos”, finalizó.