Las 5 FOTOS con las que Roberta dejó sin aliento a Yann.

A lo largo de seis temporadas de Exatlón hemos sido testigos de maravillosas historias de amor. Basta con recordar el romance entre Zudikey y Pato, Casandra y Yomi o hasta Antonieta Gaxiola y Daniel Corral.

Sin embargo, en esta sexta edición también hemos sido testigos de una inesperada historia de amor en las tierras y playas de nuestro reality show.

Se trata de Yann y Roberta, quienes no esconden su amor a pesar de pertenecer a equipos contrarios. Roberta ha sido muy abierta en cuanto a su atracción por el integrante de Famosos, así lo reveló una ocasión en la Villa 360°.

“Si es ilegal enamorarte de un rojo que me esposen y me encarcelen”, dijo la practicante de baloncesto a sus compañeros azules.

Por su parte, Pato se ha dado cuenta de todo y así lo ha expresado a su equipo: “Alguna vez me había dicho Yann que se le hacía guapa Roberta”, dijo.

Roberta derrocha belleza en Instagram

Roberta tampoco ha desistido en un posible romance con Yann, pues hasta se ha dicho “sensible” por todo lo que está viviendo al interior de Exatlón: "Últimamente he estado mucho con Yann, de los rojos, y creo que ya somos novios. Yo soy muy sensible y pequeñas cosas me hacen caer fácilmente”.

Los cierto es que Roberta de León posee una belleza fenomenal, basta con aventarnos un clavado a su cuenta de Instagram para confirmarlo.

Ella es una practicante de baloncesto de 23 años de edad, originaria de Nuevo León, y quien también es amante del gimansio y el box.

A través de sus redes sociales, la integrante de Contendientes deja claro que es una de las más guapas de esta sexta temporada de Exatlón.

