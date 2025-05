Yeri Mua levanta la voz; esto dijo tras el asesinato de Valeria Márquez

Han pasado varios días desde que se confirmó la lamentable muerte de la creadora de contenido y las especulaciones respecto a su deceso no dejan de aparecer. Valeria Márquez fue asesinada luego de recibir tres impactos de bala directamente en su cuerpo, motivo por el cual Yeri Mua ha levantado la voz respecto a lo que ha ocurrido después de esta noticia.

Yeri Mua no solo es una joven cantante veracruzana, sino que también se caracteriza por ser una creadora de contenido viral y para adultos, por lo que normalmente lo que dice suele ser tendencia. En este sentido, la jarocha dio de qué hablar con las declaraciones que soltó en torno a Valeria Márquez, un asesinato que está siendo investigado bajo el delito de feminicidio.

¿Qué dijo Yeri Mua sobre Valeria Márquez?

La muerte de la influencer ha desatado una serie de reacciones de parte de muchas personas allegadas a la fama nacional, por lo que ciertos reporteros han aprovechado esto para preguntar a todo mundo su opinión respecto a lo anterior. Esta situación no fue del agrado de Yeri Mua, quien en declaraciones recogidas por el portal Milenio exigió que se dejara de preguntar esto por respeto a la tranquilidad de su familia.

“Tantita madre. ¿Por qué me preguntan a mí de una situación de la que yo desconozco y de la que hay que guardar respeto? Y no solamente me lo hacen a mi, yo veo otra persona conectada en vivo y también andan preguntando las mismas cosas, eso está mal. No pregunten cosas que no tienen nada que ver con las personas, porque eso vienen de otras personas y se cuelgan de otras situaciones”, mencionó Yeri Mua.

¿Cómo murió Valeria Márquez?

Vale recordar que Valeria Márquez, influencer de menos de 25 años de edad, perdió la vida durante una transmisión en vivo que estaba haciendo en su cuenta de TikTok. La creadora de contenido se encontraba hablando con sus seguidores cuando una persona llegó a dispararle en el pecho para, posteriormente, hacerlo un par de ocasiones más en su cabeza.