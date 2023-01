Yeri Mua rechaza a sus fans al estilo Bad Bunny. (VIDEO)

Al parecer está muy de moda que los famosos le hagan el feo a sus fans, tal como Bad Bunny. Sin embargo, no es el único, pues en las últimas horas se dio a conocer que la famosa influencer Yeri Mua también rechazó a sus fanáticos.

¿Qué pasó con Yeri Mua? Una fanática reveló que la influencer no le permitió ingresar a su casa, con la excusa de que se encontraba dormida. “Hoy fuimos a casa de Yeri y queríamos tomarnos una foto con ella. Cabe recalcar la hora (8 de la noche), tocamos la puerta y nos abrió Diego, su amigo”.

Sin embargo, la influencer los desairó y no salió, por lo que ella y las demás fans resultaron sumamente decepcionadas.

“Preguntamos por Yeri y nos dijo: ‘Está dormida’, lo cual no era cierto. Le dijo Diego: ‘Son seguidoras, y Yeri dijo: ‘Diles que no’. Ahora somos las más decepcionadas porque se nos ha caído una ídola y se portó muy grosera con nosotros. Tuvo que salir Camila a tomarse una foto con nosotras porque sintió compasión. Yeri no quiere a sus fans”, recalcó.

¿Qué dijo Yeri Mua al respecto?

Al igual que lo sucedido con Bad Bunny, Yeri Mua aclaró lo sucedido a través de un live donde reveló que no abrió la puerta de su casa por seguridad, pues desconoce las intenciones de las personas que se encuentran del otro lado de su puerta, incluso habló de cómo se dieron las muertes de Selena y John Lennon.

“Si no sé quién eres, no te voy a abrir la puerta de mi casa por mi seguridad. ¿Se acuerdan cómo se murió Selena Quintanilla? ¿Se acuerdan cómo se murió John Lennon? No me estoy comparando con esos artistas, por Dios, pero les estoy dando un ejemplo”, dijo la creadora de contenido.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí pues la influecer aseguró que “así como soy muy seguida y muy querida, también soy muy odiada. ¿Han visto cuántas páginas de odio hay hacia mí? ¿Han visto cuántas personas me odian? Hay muchas personas que me quieren ver hasta muerta”.



¿Se arrepiente de no abrirle a sus fans?

Por último, la influencer Yeri Mua dijo no sentirse arrepentida por no abrirle la puerta a sus fans: “Yo no estoy para adivinar si la persona que está detrás de la puerta es buena o mala. Yo no estoy para adivinar si a lo mejor veo a una niña que me quiere pedir una foto y por aquí cerquita están unos we... en una moto listos para asaltarme o algo peor”.