¿'Fofo’ Márquez adulteraba tragos a mujeres? Esto dijo Yeri Mua

El nombre de Rodolfo Márquez, mejor conocido como ‘ Fofo’ Márquez , sigue generando ruido, después de que fuera detenido en días pasados por golpear brutalmente a una mujer en un estacionamiento del Estado de México. Es por eso, que los internautas recordaron cuando Yeri Mua advirtió que el influencer terminaría en prisión y cuando dijo que el joven adulteraba tragos a mujeres.

Actualmente, el influencer ‘Fofo’ Márquez se encuentra recluido en el penal de Barrientos, tras haber sido vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

¿Cuánto tiempo podría estar en prisión ‘Fofo’ Márquez?

De acuerdo con expertos en la materia, el polémico y controvertido influencer podría pasar entre 4 y 6 meses en prisión, ya que su defensa busca reclasificar el delito para poder ponerlo en libertad.

¿Qué dijo la víctima de 'Fofo' Márquez? La mujer que fue golpeada por 'Fofo' Márquez, estuvo en el foro de Venga La Alegría, donde reveló detalles de lo sucedido:



“Físicamente, tiene 40 días que pasó esto, fue el día 22 de febrero, pero emocionalmente, créeme que estoy quebrada. O sea todavía no supero, todavía me cuesta trabajo. Tuvimos una audiencia donde la defensa pasó un video de toda la golpiza que me dio la persona de manera tan vil y créeme que el llanto no podía contenerlo, pero aquí estamos”.

Así mismo, aseguró que no hubieron motivos para que el influencer la golpeara de esa manera: “Fue una situación difícil para toda mi familia. Imagínate yo como mujer, el sentirte que una persona pues te violente sin ningún motivo y ni razón realmente aparente, porque no hubo ninguna agresión de mi parte, simplemente decir ‘voy por los documentos para poder yo hacerme responsable de la situación’ de nada más mover un espejo, porque a ese espejo no le pasó absolutamente nada”.

¿Yeri Mua advirtió que ‘Fofo’ Márquez terminaría en prisión?

En 2023, se suscitó un conflicto entre Yeri Mua y ‘Fofo’ Márquez, después de que el ahora detenido, publicara una imitación de un video de Hot Spanish, que retrataba una supuesta ruptura entre el joven y la ‘Bratz Jarocha’.

A raíz de esto, Yeri Mua lanzó serias acusaciones contra ‘Fofo’ Márquez, asegurando que había adulterado bebidas a mujeres durante una fiesta. De acuerdo con la creadora de contenidos, ese comportamiento era conocido por muchos.

“Se la pasaba echándole cosas a las bebidas de las muchachitas. Nadie se quiere acostar contigo y le tienes que echar cosas a sus bebidas para ver si así jalan y ni así”, dijo la influencer.

