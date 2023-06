Yeri Mua confirma segundo aborto con este mensaje.

La influencer veracruzana Yeri Mua sigue dando de qué hablar después de que la tarde de ayer revelara que estaba embarazada de su exnovio Naim Darrechi; sin embargo, llamó la atención cuando reveló que abortó por segunda ocasión.

Kunno, Herly, Casasola y Burra conquistan las redes de La Resolana.

¿Qué dijo Yeri Mua? La también conocida como ´Bratz Jarocha’ realizó una transmisión de Facebook, donde explicó que tomó la decisión de interrumpir su embarazo, situación que generó una gran polémica en redes sociales.





Te puede interesar: Yeri Mua reaparece con golpe en el rostro y confirma su ruptura con Darrechi.

La influencer veracruzana, Yeri Mua, señaló que no estaba dispuesta a tener un bebé ante la posibilidad de que creciera en un ambiente tóxico o porque no fuera reconocido por su progenitor, Naim Darrechi.

“El bebé merece tener un padre que nos ame y nos respete. Naim es un chico inestable y no estoy dispuesta a que el niño crezca y luego ya no lo quiera. Para eso está el aborto, para evitar cosas así”, dijo la joven al borde de las lágrimas.

También te puede interesar:Yeri Mua asegura que le hicieron un amarre y brujería.

“Estoy en terapia porque me siento mal por la decisión que tomé, pero también digo que no tiene por qué venir a la vida un bebé así, y no pensé solo en mí, sino también en él, yo sabía que no le iba a tocar una buena vida”, agregó.

¿Intentó darse otra oportunidad con Naim Darrechi?

La polémica creadora de contenido confesó que intentó darse una oportunidad con Naim Darrechi, pero se dio cuenta que ya no sentía lo mismo: “Terminamos, se acabó la ilusión, se acabó el amor”, dijo Yeri.

De igual forma, mencionó que su romance con Darrechi fue muy conflictivo: “Los dos teníamos comportamientos muy tóxicos, muy agresivos, el cual nos hacía daño a los dos; pero cuando ya nos estábamos distanciando (hace como dos semanas) recibimos una noticia de que estaba embarazada”.

Te puede interesar: Yeri Mua muestra las pruebas de violencia de Naim Darrechi.

“Para mí es una vida y esto está pasando por algo, está pasando para que de una vez nos pongamos serios, que tú dejes de tomar y yo también me deje de drogar y sacar esto adelante”, finalizó.

¿Es la segunda vez que aborta?

Esta es la segunda vez que Yeri Mua aborta, la primera vez mencionó que lo hizo porque no sabía de quién era el bebé y esta vez porque supuestamente no sabía si Naim Darrechi iba a ser un buen padre.