Yeri Mua reaparece con golpe en el rostro y confirma su ruptura con Darrechi.

Una de las influencers más polémicas ha vuelto a dar de qué hablar, nos referimos a Yeri Cruz, mejor conocida como Yeri Mua, quien luego de varios meses de escándalos amorosos ha regresado a la soltería, así lo confirmó la propia creadora de contenido.

¿Yeri Mua y Naim Darrechi terminaron?

Hace unos días se dio a conocer que Naim Darrechi, quien era pareja de la también conocida como ‘Braz Jarocha’, estaba envuelto en una polémica luego de que admitiera su deseo de atropellar a mujeres gordas y exterminar a aquellas que tienen vello en las axilas.

Posteriormente, el influencer fue captado con sus maletas en el aeropuerto de Veracruz y tras esto Yeri Mua afirmó que no volvería a hablar de temas personales: “Le gente me culpa a mí de todo, dicen que yo soy la mala, dicen que yo quiero monetizar con mis problemas personales y al final yo termino yendo a terapia por gente que nunca ha ido a terapia”, dijo en un live. Cabe mencionar que su expareja está siendo buscada por autoridades españolas.

¿Qué le pasó a Yeri Mua? En una reciente aparición en redes sociales, la creadora de contenido veracruzana apareció con un gran moretón en la boca, lo que causó la preocupación de sus fans, aunque no es la primera vez que aparece con golpes en el cuerpo.

En anteriores ocasiones, Yeri Mua aseguró que los golpes eran producto de sus clases de Pole Dance, por lo que parecían de lo más normal debido al excesivo esfuerzo físico que requiere esta disciplina.

Pero en esta ocasión la que fuera reina del carnaval de Veracruz en 2022, no quiso dar detalles sobre el golpe que traía en la cara, por lo que sus seguidores aseguran que pudo haber sido ocasionado por su exnovio Naim Darrechi.

¿Qué dijo Yeri Mua?

Durante la transmisión en vivo, en donde sus fans le pidieron una explicación por el golpe que traen el rostro, la influencer se mostró incómoda y no quiso hablar del tema: “No sé por qué quieren que hable de ese tema, si al final de cuentas cuando yo les cuento cosas así, lo único que hacen es culparme, es lo que no entiendo… son situaciones en las que yo en estos momentos no me siento cómoda”.