Yolanda Saldívar, asesina de Selena, ya tendría fecha de salida de prisión

Casi 30 años han transcurrido desde la muerte de Selena Quintanilla, también conocida como la ‘Reina del Tex-Mex’ y quien fuera asesinada por Yolanda Saldívar, quien se encuentra en prisión y pronto podría quedar en libertad.

Selena Quintanilla fue asesinada el 31 de marzo de 1995, a la edad de 23 años, por Yolanda Saldívar, quien era la presidenta de su club de fans y administraba algunas de sus tiendas de moda. El día de su muerte, Selena se reunió con Saldívar en un hotel de Corpus Christi, Texas, para discutir algunos asuntos financieros.

Durante la reunión, Saldívar sacó un arma y le disparó a Selena por la espalda, posteriormente fue trasladada a un hospital donde fue declarada muerta debido a la pérdida de sangre y lesiones internas.

¿Cuál es la versión de Yolanda Saldívar? Un nuevo documental sobre el crimen de Selena Quintanilla dará voz a Yolanda Saldívar, quien confesó que accionó un revolver calibre .38 Taurus modelo 85 contra la cantante e incluso amenazó con quitarse la vida con la misma arma.

¿Cuándo saldrá de prisión Yolanda Saldívar?

Este documental llega en medio de la noticia de que la asesina de Selena Quintanilla podría dejar la cárcel en próximos meses. Actualmente, Yolanda Saldívar tiene 63 años y se encuentra recluida al interior de un penal de máxima seguridad ubicado en Texas, Estados Unidos, donde ha pasado su condena en plena soledad ante las amenazas de muerte de sus compañeras.

Sin embargo, saldrá de prisión el 30 de marzo de 2025, esto tras ser elegible para cumplir su condena fuera de la prisión de la Unidad Mountain View después de 30 años de haber estado recluida. Cabe recordar que Yolanda enfrenta una condena de cadena perpetua.

¿Cuál es el documental donde saldrá Yolanda Saldívar?

El documental en el que participará Yolanda Saldívar se llama “Selena & Yolanda: The Secrets Between Them”, el cual fue realizado por Oxygen, este contará de varios episodios y se estrenará el próximo 17 de febrero en Estados Unidos a través de una plataforma de streaming. (Mira el tráiler)