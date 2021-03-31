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Entérate en fotos: filtran audio inédito de Selena Quintanilla que hizo llorar a su hermana Suzette.
A 26 años de la muerte de “La Reina del Tex-Mex” su familia la recuerda con una entrevista que habían guardado sólo para ellos.
Selena Quintanilla.
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A más de dos décadas del fallecimiento de Selena Quintanilla, a quien todos recordamos como una leyenda del Tex-Mex, nuevos detalles salen a luz de su enigmática vida.
Pese a las series, películas y libros que se han escrito sobre una de las cantantes más icónicas, todavía hay detalles de ella que siguen ocultos y muy arraigados por la familia Quintanilla.
“La Reina del Tex-Mex” volvió a sonar en todas partes con el estreno de su serie oficial, en donde se cuenta los inicios de la estrella que consiguió fama internacional y que le enseñó a las nuevas generaciones la aportación de la cantante a la industria musical.
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Recientemente la hermana de Selena, Suzette Quintanilla, sorprendió a la comunidad de usuarios tras publicar un audio en sus redes sociales, de una entrevista donde se puede escuchar la voz de Selena enviando un saludo para ella y la manera cariñosa en la que la llamaba.
Suzette, quien actualmente tiene 53 años, en ese entonces era la baterista de Los Dinos, la banda que lanzó al estrellato a la cantante Selena y que significó un hito en su carrera y en su familia, además de ser mejor amiga y confidente de “La Reina del Tex-Mex”.
El audio, conmovió hasta las lágrimas a Suzette, quien confesó que no pudo contener el llanto cuando escuchó de nuevo la voz de su hermana quien falleció muy joven y cuando estaba en la cima del éxito.
IMPERDIBLE: Esmeralda Ugalde le rindió un homenaje a Selena Quintanilla interpretando el tema “Si una vez”. ¡Si te la sabes cántala!
Escuchar la voz de la diva, también conmovió a los fans de Selena, pues a muchos les trajo recuerdos y muchos otros se preguntaron qué sería de la cantante si aún estuviera viva.
Los admiradores de la integrante de Los Dinos también resaltaron la calidad humana que tenía y el lugar tan especial que tenía la familia para ella, pues en muchas ocasiones, se refería a ellos como el pilar de su carrera y de su vida.
Cabe resaltar que Selena Quintanilla murió a los 23 años de edad, víctima de Yolanda Saldívar, sin embargo, su talento y estilo musical la han mantenido vigente al paso de distintas generaciones, quienes pese al paso del tiempo la siguen recordando con amor y a través de sus canciones.
“La Chicuela” recuerda grandes momentos junto a Selena Quintanilla. ¡Descubre cómo conoció a “La Reina del Te-Mex”!
Selena Quintanilla.
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