Esto dijo YosStop tras haber sido detenida y encarcelada por segunda vez

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop , es una reconocida influencer que el pasado lunes 26 de agosto fue detenida por segunda vez, por lo que fue trasladada al “Torito” por no cumplir con las medidas de protección relacionadas en un caso que involucra a su exsocia.

¿Por qué detuvieron a YosStop? En sus historias de Instagram, Gerardo González, esposo de YosStop, reveló que la creadora de contenido no tenía una orden de aprehensión y que no había agredido a nadie.

Rachell no ha terminado la escuela y está decepcionada de su familia [VIDEO] Rachell está muy decepcionada de su familia y de lo que ha vivido. Rachell no ha podido terminar la secundaria y vende dulces para salir adelante.

“Hubo una audiencia para revisar unas medidas de protección... encontraron una supuesta causa de incumplimiento por un post en su perfil de familiares y amigos”.

Su detención fue confirmada por diversos medios de comunicación, así como por su esposo Gerardo González. Se sabe que YosStop fue detenida porque un juez emitió una orden de arresto contra ella por incumplir las medidas de protección impuestas, estas prohibían difundir mensajes en redes sociales.

Te puede interesar: YosStop responde a quienes aseguran que su disculpa fue falsa (VIDEO)

¿Qué dijo YosStop sobre su detención?

YosSyop habló a su salida sobre esta mala experiencia que calificó como “desagradable”. La creadora de contenido expresó su sorpresa por las medidas tomadas por un juez y lamentó que haya sido privada de su libertad por segunda ocasión. “No es una experiencia agradable”, declaró.

¿Qué dijo la amiga de YosStop?

Renata Villarreal, activista del colectivo “Marea Verde” y amiga de Yoseline, compartió con Ventaneando los detalles de este caso y las inconsistencias legales que ha sufrido la también conocida como YosStop. La historia inició así.

La amiga de YosStop declaró que “se asoció con una amiga de ella y con su esposo para abrir un negocio de un salón de belleza, spa. Durante un tiempo pasaron cosas raras que hicieron que Yoss quisiera salirse de ese negocio”.

“Estas personas tienen a alguien el sistema, adentro, que les ayuda con sus negocios y también empezaron a extorsionarla a ella. Dentro de esta violencia y extorciones, le prohibieron a Yoss usar algunas de sus redes sociales”, recalcó.

También te puede interesar: Detienen a YosStop por el presunto delito de pornografía infantil

Villarreal también destacó que “su red social privada de Facebook, que no es la pública donde le das me gusta, donde aceptas a las personas que pueden ver, que esta fue la que usó y por la que se le está sancionando ahorita, que no estaba dentro de las que no podía usar”.

¿Quién es YosStop?

Yoseline Hoffman es una creadora de contenido cuyo mayor éxito ha sido su canal de YouTube en donde hablaba sobre temas de interés y que eran tendencia en redes sociales.

Su canal despuntó cuando comenzó a hablar sobre temas polémicos con comedia. Esto le permitió llegar a la televisión donde formó parte de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Posteriormente, fue acusada por Ainara Suárez de almacenar y difundir un video explícito en el que se veía a Suárez siendo agredida sexualmente cuando era menor de edad, por lo que fue acusada de pornografía infantil.