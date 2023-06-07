Yudi Arias, tía de Maluma, patrocinó la primera grabación del artista.

Si a alguien le debe Maluma haberse convertido en la figura de la industria musical que es hoy, es a su tía Yudi Arias, pues fue ella la que como regalo de cumpleaños, le patrocinó su primera grabación en un estudio profesional, sin imaginar que se convertiría en todo un ídolo de multitudes.

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Fue exactamente: ‘Tía, voy a cumplir años y quiero grabar unas canciones’, estábamos en una salita y lo primero que hice fue agarrar mi teléfono y marcarle a un productor y yo: ‘Mi sobrino quiere grabar unas canciones’, ‘Sí, mándalo’ y ya, ahí cambió nuestra vida

Él se ha ganado con esfuerzo, con dedicación, con disciplina, con muchos sacrificios, con todo lo que es

Yudi ofreció este martes, una clase de yoga en el marco de la octava edición de los premios Heat Latin Music Awards, que tendrá lugar este jueves en República Dominicana.

¿Con qué famosos ha convivido?

Ahí nos habló de las celebridades con las que ha compartido dicha disciplina, desde su sobrino, hasta J Balvin, Thalía y Aracely Arámbula.

Clases no, pero sí hemos compartido y en nuestra conversación, sí hablamos sobre los tipos de yoga, a ella le encanta, también hace pilates y nos gustan las esencias, las piedras; entonces, creo que tuvimos una buena conexión

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Cantantes, varios, su esposa de Juanes, la esposa de Fonsi, he conectado, por ejemplo, con Aracely, hablo mucho con Aracely. Ara es lo máximo, con Thalía conecto mucho también, Angélica Vale, J Balvin, soy muy afortunada por eso