Manolo Caro trabajará con Tenoch Huerta en una nueva película.

Manolo Caro está de regreso en México y en exclusiva a Ventaneando, adelanta algunos detalles de su nueva película ‘Fiesta en la madriguera’, que está basada en la novela del mexicano Juan Pablo Villalobos, será protagonizada por Tenoch Huerta y un gran elenco.

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Estoy a diez días de arrancar el rodaje de ‘Fiesta en la madriguera’, que es una película, mi regreso a trabajar en México, después de 5 años y me regreso al cine, después de 5 años, donde lo último fue ‘Perfectos Desconocidos’. Está protagonizada por Tenoch Huerta, Teresa Ruiz, Daniel Jiménez Cacho, el elenco es maravilloso. Tenoch, porque me parece un gran actor, me parece un actor maravilloso, yo conozco su trabajo en ‘Güeros’ con Alfonso Ruiz Palacios y, tenía muchísimas ganas de coincidir con él

’Fiesta en la Madriguera’, es un libro de la literatura mexicana importantísimo y, que el personaje le queda mandado hacer, así que nos embarcamos en este viaje juntos, estamos muy contentos, hemos tenido un muy buen proceso creativo y a punto de arrancar rodaje

¿Cuál es el otro proyecto de Manolo Caro?

Manolo, también habló del proyecto de la Incubadora de guiones, que lo tiene participando en el Festival de Cine de Guadalajara junto a la actriz, Karla Souza.

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Llevo dos años y creo que va para largo, estoy presidiendo una incubadora de guiones, así que estoy deliberando y apoyando nuevos talentos