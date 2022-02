FOTOS | El pleito entre las comadres Yuri y María León que encendió las redes.

En 2014 debuta en teatro musical en la obra “Hoy no me puedo levantar”

Las cantantes intercambiaron un par de palabras sobre una canción que provocó que los seguidores de ambas artistas empezaran una “guerra” sin sentido.

Un fuerte reclamo recibió Yuri de parte de la cantante María León , luego de que la jarocha compartiera en su cuenta de Twitter un video donde entonó un fragmento de su nuevo sencillo.

“Llévate el perfume que te delataba y mi lado ingenuo que te perdonaba, llévatelo todo ya no quiero nada, no te quiero nada, no te quiero nada”, estrofas que cantó la veracruzana, las cuales fueron reclamadas por la cantante y compositora María León: “Ay caray comadre, sabes que soy tu fan y te quiero, pero no puedo quedarme callada, tengo que decirte que esta canción suena exactamente igual a una que escribí yo en mi disco”, se lee en la cuenta de María León.

Ante esto Yuri contestó: “¿Cómo así, comadre? Yo no sé usted, pero yo le puedo demostrar que esa canción la grabé en Guadalajara hace unos meses, usted dirá”. La cosa no paró ahí, ya que ‘Sargento León’ aseguró que ella la compuso hace un año: “Uy mi reina, yo también tengo pruebas de que esa canción la grabé en Monterrey hace UN AÑO, así que usted dirá, ¿cómo le hacemos?”.

Este pleito de ‘comadres’ fue únicamente un truco publicitario para promocionar la canción “Te quedas sin mí” que se estrenó este fin de semana.