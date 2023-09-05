  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Yuridia comparte fotografía desde el hospital y enciende las alarmas

La cantante ofreció detalles sobre su inesperada visita al hospital. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

Yuridia selfie con lentes.jpg
Yuridia embarazada.jpg
Yuridia sonrisa.jpg
Yuridia embarazada (5).jpg
Yuridia y Mati.jpg
Yuridia embarazada (3).jpg
Yuridia sombrero.jpg
Yuridia selfie en espejo.jpg
Yuridia perro.jpg
Yuridia sonrisa (2).jpg
Yuridia selfie (2).jpg
Yuridia embarazada (4).jpg
Yuridia con su esposo.jpg
Yuridia La voz.jpg
Yuridia noche.jpg
/
Yuridia selfie con lentes.jpg
Yuridia embarazada.jpg
Yuridia sonrisa.jpg
Yuridia embarazada (5).jpg
Yuridia y Mati.jpg
Yuridia embarazada (3).jpg
Yuridia sombrero.jpg
Yuridia selfie en espejo.jpg
Yuridia perro.jpg
Yuridia sonrisa (2).jpg
Yuridia selfie (2).jpg
Yuridia embarazada (4).jpg
Yuridia con su esposo.jpg
Yuridia La voz.jpg
Yuridia noche.jpg
Yuridia selfie con lentes.jpg
Yuridia embarazada.jpg
Yuridia sonrisa.jpg
Yuridia embarazada (5).jpg
Yuridia y Mati.jpg
Yuridia embarazada (3).jpg
Yuridia sombrero.jpg
Yuridia selfie en espejo.jpg
Yuridia perro.jpg
Yuridia sonrisa (2).jpg
Yuridia selfie (2).jpg
Yuridia embarazada (4).jpg
Yuridia con su esposo.jpg
Yuridia La voz.jpg
Yuridia noche.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado