Yusef ignora campeonato de Julián en Survivor México.

Survivor México llegó a su fin el pasado viernes luego de más de 110 días en el exilio. La final estuvo llena de emociones gracias a Kenta, Nahomi y Julian, que lo dieron todo para llevarse el tan anhelado título y los 2 millones de pesos, los cuales terminaron siendo para el gamer, quien se alzó como el gran vencedor gracias al apoyo del público.

El público decidió, Julián Huergo es ganador de Survivor México 2022.

Julián se colgó el collar de campeón y se llevó los 2 millones de pesos a casa; sin embargo, llamó la atención que de poco y nada le importó la victoria del gamer a Yusef, quien no opinó nada al respecto y prefirió mantenerse al margen.

Cabe mencionar que posiblemente ‘El León Libanés’ habría sido uno de los finalistas si no hubiera sido por la maquiavélica estrategia orquestada por Los Otros, los Halcones y dos de sus compañeros Jaguares, en donde lo dejaron sin oportunidad de pelear por su permanencia luego de que todos votaran por él y anularan su voto.

Yusef se dijo desilusionado tras su salida de Survivor México, incluso, días antes de la gran final dijo a Venga La Alegría que no tenía favoritos. “Se los juro que a mí me hubiera encantado que David (Halcón) hubiera podido ganar, pero ya le metieron cuello. Ahorita de los que quedan, honestamente no sé y ya no lo estoy siguiendo es la realidad. De los que están ninguno ya me inspira cosas muy lindas, entonces no quiero decir nada”, declaró Farah.

¿Cuál fue la última publicación de Yusef sobre Survivor México? Hace unos días, el ‘León Libanés’ publicó un video en su cuenta de Instagram de lo que fue su participación en Survivor México, el cual estuvo acompañado de un audio del Warrior en el que hablaba sobre su salida y la alianza que hicieron todas las tribus para eliminarlo.

“Se unieron para sacar, a mi parecer, al más competitivo de todos, al más fuerte de todos, al que mejor entendía las pruebas, al que más analizaba las pruebas. Yusef era el primero en llegar a la zona de juego para irle echando un vistazo a lo que podía ser la prueba antes de que se les diera la explicación, empezaba a contar los pasos, empezaba a medir las distancias entre un punto y otro.

Era un tipo que miraba las pruebas desde ese aspecto, a diferencia de muchos otros a los cuales, no es que les diera lo mismo, pero no eran tan estratega y Yusef tenía muchas condiciones, muchas facultades, muchas aptitudes al momento de competir y yo creo que de eso el resto de los sobrevivientes se dieron cuenta, que era invencible en las pruebas que dijeron ‘pues es la única manera de quitárnoslo del camino’. Es la única forma que ellos vieron para sacarlo, sí, me queda clarísimo… Matemáticamente encontraron la fórmula, es decir, se unieron para sacar, a mi parecer, al más competitivo de todos, al más fuerte de todos”, se escucha decir al Warrior.

El video lo acompañó con unas palabras de agradecimiento para nuestro querido Warrior, por sus palabras, confianza y por ser la voz de Survivor México; sin embargo, sobre el triunfo de Julián no hizo comentario alguno.