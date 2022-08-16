Sergio Mayer Mori responde a las acusaciones de Natalia Subtil.

Hace unos días, Natalia Subtil acusó a Sergio Mayer Mori de no hacerse responsable de su hija y de no darle pensión alimenticia, por lo que el papá de este rompió el silencio frente a los micrófonos de Venga La Alegría; sin embargo, recientemente el también hijo de Bárbara Mori hizo lo propio y desmintió las declaraciones de su expareja y madre de su hija.

Frente a las cámaras de Venga La Alegría, el hijo de Bábara Mori señaló que las acusaciones en su contra son falsas, pues a pesar de vivir en Europa, sí está al pendiente del bienestar de su pequeña hija.

“Para variar sigue diciendo cosas, pero de hecho justo a eso vengo, vengo a encargarme de ese tema, o sea a diferencia de ella, yo no digo estas cosas y entonces va a llegar un momento en el que se van a enterar de todo”, dijo Sergio Mayer Mori.

“Lo primero, yo siempre he estado al pendiente de mi hija, eso lo pueden ver, independientemente de la distancia que ha sido un factor obviamente muy fuerte”, añadió el actor.

¡Sergio Mayer Mori le responde a Natália Subtil sobre la demanda que pondrá en su contra por supuestamente no mantener a su hija! 😱📺 #VLA #NattiEnVLA pic.twitter.com/dZbHG1pPIs — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 16, 2022

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Esto opina de las declaraciones de Natalia Subtil

“Creo que ya van muchos años de lo mismo, si estuviéramos en 2017 entiendo el morbo, lo único que ya no puedo entender al respecto de Natalia, es eso, no piensa en cómo esto le afecta a Mila”, aseveró.

Sergio Mayer rompió el silencio

Como mencionamos al principio, el padre de Mayer Mori se pronunció en días pasados sobre las declaraciones de la madre de su nieta y declaró a VLA que “mi hijo es responsable de su hija y ha visto siempre por mi nieta: igual de mi parte y ustedes lo han visto toda la vida. Yo no tengo que estar aclarando eso, yo lo hago por amor y por convicción, no por obligación. Mi hijo lo hace por obligación, pero también por amor y convicción”.

Cabe mencionar que Natalia Subtil declaró a un medio que el padre de Mila no se hacía cargo de ella ni de sus obligaciones luego de irse a vivir a España con su nueva pareja. También dijo que tenía dos meses sin buscarla, incluso, aseguró que buscó al hijo de Sergio Mayer por el bienestar de la menor, pero no tuvo éxito.