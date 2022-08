¿Sergio Mayer Mori destapa las mentiras de Natalia Subtil?

Sergio Mayer Mori rompió el silencio en su reciente encuentro con la prensa, donde confesó que su padre Sergio Mayer no pudo celebrar el Día del Abuelo con su hija Mila, pues esta última se encuentra en Miami.

Natalia Subtil visitó nuestro foro para responderle a Sergio Mayer.

Recordemos que el actor de Rebelde enfrenta una demanda por manutención por parte de su ex Natalia Subtil, quien reclama un pago para solventar los gastos económicos de su hija.

Sobre la demanda que ha dividido las opiniones en las redes sociales, el actor comentó que “Yo estoy tranquilo, yo sé lo que he hecho, más que nada por mi hija... todo esto es mi vida privada”.

El hijo de Sergio Mayer adelanta que no piensa continuar hablando de su vida privada a tráves de los medios de comunicación, pues prefiere arreglar sus problemas conforme a la ley.

“A diferencia de Natalia y por respeto a mi hija, no pienso decir las cosas aquí. Tarde o temprano todo va a salir a la luz y por eso estoy tranquilo. Yo siempre estoy al pendiente de mi hija y eso está bastante claro”, contó.

Llamó la atención que Sergio Mayer Mori dijo no haber recibido la notificación de la denuncia en su contra: “Hasta la fecha no, la verdad es que me han dicho por aquí, pero nada me ha llegado. Yo estoy esperando”.

Sergio Mayer Mori, hijo de Sergio Mayer Bretón y Bárbara Mori, refrenda ser un padre responsable con su hija Mila y hacerse cargo de ella: “Toda mi vida”, dijo sobre el apoyo a su primogénita.

¿Quién es Sergio Mayer Mori?

Sergio Mayer Mori es un influencer y actor mexicano de 24 años de edad, cuyo reciente papel de Esteban en la serie Rebelde alcanzó gran popularidad desde su lanzamiento en enero de este año.

