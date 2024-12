Zahie Téllez, jueza de MasterChef, regresa a la cocina tras su secuestro

El pasado sábado 23 de noviembre la chef Zahie Téllez vivió una pesadilla al ser víctima de un secuestro mientras se encontraba en su auto junto a su esposo, viajando en la carretera México-Cuernavaca. Desde entonces no había realizado apariciones públicas, aunque recientemente compartió que ya está de regreso en la cocina.

Zahie Téllez confirma su regreso a la cocina tras haber sido secuestrada

A través de un video compartido en sus redes sociales, la jueza de MasterChef Celebrity explicó que ya se encuentra de nuevo en su cocina y que pronto la podremos ver nuevamente en clips donde prepare una gran variedad de recetas, explicando que la gastronomía es una de las cosas que más ama en la vida.

Zahie agradeció a todas las personas que le han enviado muestras de cariño a través de diferentes canales, desde las redes sociales hasta llamadas telefónicas. También envió un agradecimiento a quienes estuvieron involucrados en las labores de rescate tras su secuestro ocurrido el pasado 23 de noviembre.

Te puede interesar: Secuestro de Zahie Téllez: Jueza de MasterChef vivió una pesadilla en la México-Cuernavaca

“Ya estoy en mi cocina, pronto me verán cocinar porque es una de las cosas que más me gusta en la vida. Quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que trabajaron de manera conjunta y a mucha gente que con una llamada o un detalle me hacen sentir con el corazón alegre”, compartió la famosa cocinera.

La chef Téllez explicó a todos sus seguidores que dentro de muy poco la verán cocinando. A pesar de que en las imágenes aún se le nota algo afectada por lo ocurrido, la jueza de MasterChef muestra una sonrisa a todos sus espectadores, quienes no dudaron en continuar brindándole su apoyo a través de los comentarios.

La mayoría de sus seguidores agradeció que pronto regresen los videos de cocina de la Chef Zahie y también le enviaron palabras de apoyo y de reconocimiento, además de encontrarse agradecidos de que la jefa de cocina se encuentre bien.