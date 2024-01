Zudikey Rodríguez rompe el silencio tras el accidente que sufrió Pato Araujo en Exatlón México

Zudikey Rodríguez, esposa de Patricio Araujo, rompió el silencio en torno al accidente que sufrió el participante de Exatlón y que le provocó un traumatismo craneoencefálico.

¿Qué dijo Zudikey Rodríguez?

En exclusiva para Ventaneando, la esposa de Pato Araujo declaró que “son 25 grapas en la cabeza, yo creo que los que hemos vivido la experiencia de Exatlón como atletas, nunca hemos visto una herida tal cual, esto ha sido lo más grave que se ha podido ver”.

¿Cómo se enteró de lo que le pasó a Pato Araujo?

Al respecto, Zudikey Rodríguez señaló que “yo recibí una llamada en el momento en el que él tuvo el accidente. Se me fue el aire, sentía que las piernas se me doblaban, la verdad es que a mi suegra le bajó la presión, se puso un poquito delicada de salud”.

“Yo no quiero que él compita cuando no ha sanado al 100% porque los circuitos son muy resbalosos, puede tener una caída por ahí, no sabemos si se llegue a marear o algo”, agregó Zudikey Rodríguez.

¿Ya no quiere que siga en el Exatlón? Zudikey Rodríguez asegura que ya habló con su esposo, Patricio Araujo, y le hizo saber que “Lían está aquí, yo estoy aquí, tu familia está aquí, te necesitamos, regresa”.

Así mismo, Zudikey Rodríguez mostró a su pequeño Lían y recalcó que “aquí estamos esperando a papá para que regrese y yo creo que Pato tiene que pensar muy bien en que hoy tiene una familia y que lo estamos esperando aquí en casa porque lo queremos bien, lo queremos completo y queremos que esté aquí para cuidarlo y darle las atenciones”.

¿Zudikey entraría en su lugar?

Por último, la exatleta del equipo rojo reveló si acaso entraría al quite en el famoso reality que se graba en República Dominicana: “Yo desde que soy mamá, prometí nunca más regresar porque el tiempo que necesito estar con mi hijo es tiempo de calidad”.

