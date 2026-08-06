Mejores Casas de Apuestas en México (2026)

El mercado mexicano de apuestas deportivas online tiene docenas de operadores activos, pero no todos ofrecen el mismo nivel de seguridad, cuotas o experiencia de usuario. Esta guía compara las cinco mejores casas de apuestas en México para 2026: 1xbet, Codere, Caliente, Novibet y Betway. Revisamos bonos, momios, apps, métodos de pago y legalidad para que elijas con información real, no con publicidad.

Las ofertas y condiciones cambian con frecuencia. Confirma siempre los montos de bono y requisitos directamente en el sitio oficial antes de registrarte.

Comparativa rápida de las mejores casas de apuestas deportivasLa tabla siguiente resume los puntos clave de cada operador para que identifiques de un vistazo cuál se adapta mejor a tu perfil.

Casa de apuestas

Bono de bienvenida (deportes)

Bono sin depósito

App (iOS / Android)

Depósito mínimo

Licencia

1xbet 100% hasta $31,000 MXN (4 depósitos)

No

Sí / Sí

$100 MXN

Curazao

Codere Hasta $7,000 MXN en créditos

No

Sí / Sí

Variable

SEGOB

Caliente 100% sobre primer depósito

$1,000 MXN por SMS

Sí / Sí

$50 MXN

SEGOB

Novibet 100% hasta $5,000 MXN

$200 MXN freebet tras apuesta

Sí / Sí

$50 MXN

Malta (MGA)

Betway 100% hasta $4,000 MXN

$500 MXN al verificar cuenta

Sí / Sí

$250 MXN

Malta (MGA)



Datos actualizados a agosto de 2026. Verifica condiciones vigentes en cada operador antes de registrarte.

Ranking: las 5 mejores casas de apuestas en MéxicoA continuación encontrarás una reseña concreta de cada operador, con sus puntos fuertes y sus limitaciones reales.

1. 1xbet: mayor volumen de mercados y bono acumulado

1xbet es una de las casas de apuestas con mayor presencia entre los apostadores mexicanos. Tiene más de 1,000 eventos diarios disponibles para apostar, lo que la convierte en la opción más amplia del mercado en términos de cobertura deportiva.

El bono de bienvenida para deportes es de 100% en los primeros cuatro depósitos. El paquete acumulado puede llegar hasta $31,000 MXN repartido a lo largo de tus primeros cuatro depósitos, con un mínimo de $100 MXN por recarga para activarlo.

En métodos de pago, acepta opciones locales como OXXO y SPEI, lo que facilita las transacciones para el usuario mexicano. La app funciona en iOS y Android.

Punto débil: 1xbet opera con licencia de Curazao, no con permiso SEGOB. El uso de plataformas sin permiso SEGOB implica que el jugador no cuenta con la protección de la regulación mexicana. Ten esto en cuenta antes de registrarte.

Consulta la reseña completa y la oferta vigente en 1xbet México .2. Codere: licencia SEGOB y momios competitivos

Codere es uno de los operadores con permiso federal vigente en México y una de las pocas grandes marcas que cumple íntegramente la regulación local. Codere México opera bajo licencia SEGOB y garantiza total transparencia en tus operaciones.

En cuanto a cuotas, Codere se encuentra entre las casas con los márgenes más bajos en apuestas deportivas y no tiene límites ni bloqueos a sus jugadores más exitosos. Eso la hace especialmente interesante para apostadores con volumen alto.

La plataforma cubre más de 30 deportes, incluyendo Liga MX, NBA, fútbol americano, béisbol, boxeo, tenis y eSports. Con Codere podrás realizar apuestas online en más de 30 deportes, seguir partidos en tiempo real con estadísticas en vivo y crear tus combinaciones con la función "Crea tu apuesta".

Para depósitos y retiros, puedes usar tarjetas de crédito y débito (Visa, Mastercard, Amex), transferencias SPEI, OXXO, Paynet y billeteras electrónicas.

Ver la oferta actual y condiciones de bono en Codere México .

3. Caliente: referente nacional con bono sin depósito

Caliente es la casa de apuestas de origen mexicano con mayor historia en el país. Este centenario negocio recreativo nacido en México es, sin lugar a dudas, el sitio número 1 de apuestas deportivas del país.

Su mayor diferenciador frente a la competencia es el bono sin depósito. Los nuevos usuarios de Caliente reciben $1,000 MXN sin depósito al confirmar su cuenta por SMS, y el bono se acredita automáticamente cuando ingresas el NIP en el banner de confirmación.

En cobertura deportiva, Caliente cubre 25 deportes con la oferta de mercados más profunda del mercado: hasta 441 mercados en un partido de NBA y 293 en uno de Liga MX. Además, es patrocinador oficial de la Liga MX y de sus 26 equipos, y ofrece bonos mejorados en los partidos locales.

El depósito mínimo con SPEI es de $50 MXN. Para convertir el bono sin depósito en dinero retirable, debes apostar 10 veces el monto con un mínimo de 10 apuestas de $50 MXN cada una, a momios de 2.00 o superiores. Tienes 30 días para completarlo.

Accede a la oferta vigente en Caliente México .

4. Novibet: mejor app y amplia cobertura de disciplinas

Novibet es un operador de origen griego que ha ganado terreno rápido en México gracias a su aplicación móvil y sus momios en mercados especializados. Novibet es la mejor valorada y la más descargada entre las aplicaciones de apuestas nuevas en el mercado mexicano.

El bono de bienvenida para deportes es del 100% hasta $5,000 MXN en el primer depósito. El depósito mínimo para activarlo es de $50 MXN. Además, la app entrega $200 MXN al jugar $200 MXN o más con momio mínimo en partidos de NBA, NFL y otros.

El operador cubre más de 40 disciplinas, incluyendo NFL, NBA, béisbol, tenis y política. Sus momios destacan especialmente en mercados de hándicap. Novibet ofrece un límite de retiro mínimo de $0 con SPEI y cuenta con más de 10 métodos de depósito, cash out automático y soporte a través de apps como Telegram y Skype.

Revisa la reseña completa en Novibet México .

5. Betway: interfaz amigable y bono sin depósito para principiantes

Betway es una marca internacional con presencia consolidada en México, orientada especialmente a usuarios que buscan una navegación sencilla. Su página web es una de las más fáciles de utilizar, sobre todo si eres un apostador novato, y tiene una buena variedad de opciones con un servicio de streaming de los mejores.

El bono de bienvenida para deportes llega hasta $4,000 MXN sobre el primer depósito. Adicionalmente, Betway tiene disponibles bonos sin depósito tanto para apuestas deportivas como para juegos de casino: en deportes el bono llega hasta los $500 MXN.

Su interfaz intuitiva permite navegar fácilmente y realizar apuestas en vivo con actualizaciones instantáneas. Además, cuenta con la función de Cash Out, que te permite cerrar tus apuestas antes de que termine el evento.

Punto a tener en cuenta: el depósito mínimo para activar el bono de primer depósito es de $250 MXN, algo más alto que el de otros operadores de esta lista.

Consulta condiciones y regístrate en Betway México .

Cómo elegir la mejor casa de apuestas para tiNo existe un único operador perfecto para todos los apostadores. Al elegir la mejor casa de apuestas en México, debes basarte en varios criterios clave: la opinión de los usuarios, las cuotas, la amplitud de la oferta y variedad de apuestas, las apuestas en vivo, los bonos, la disponibilidad de deportes electrónicos y aplicaciones móviles.

Estos son los factores que más peso deben tener en tu decisión:

Licencia y seguridad: prioriza operadores con permiso SEGOB o con licencias reconocidas como Malta (MGA). Eso garantiza estándares de auditoría y pagos.

prioriza operadores con permiso SEGOB o con licencias reconocidas como Malta (MGA). Eso garantiza estándares de auditoría y pagos. Momios y márgenes: una diferencia del 1-2% en el margen de la casa se traduce en ganancias o pérdidas reales a lo largo de cientos de apuestas. Compara cuotas antes de apostar.

una diferencia del 1-2% en el margen de la casa se traduce en ganancias o pérdidas reales a lo largo de cientos de apuestas. Compara cuotas antes de apostar. Métodos de pago locales: para ser considerada una de las mejores casas de apuestas de deportes en México, la plataforma debe ofrecer métodos de pago locales mediante SPEI, tiendas comerciales y locales físicos.

para ser considerada una de las mejores casas de apuestas de deportes en México, la plataforma debe ofrecer métodos de pago locales mediante SPEI, tiendas comerciales y locales físicos. Bonos de bienvenida: lee siempre el requisito de apuesta (rollover) antes de reclamar. Hay dos tipos de promociones: sin depósito (solo por registrarte) o por depósito (al realizar tu primera carga). Los bonos sin depósito son perfectos para comenzar sin riesgo, aunque el tope de ganancia suele ser limitado.

lee siempre el requisito de apuesta (rollover) antes de reclamar. Hay dos tipos de promociones: sin depósito (solo por registrarte) o por depósito (al realizar tu primera carga). Los bonos sin depósito son perfectos para comenzar sin riesgo, aunque el tope de ganancia suele ser limitado. App móvil: si apuestas desde el celular, verifica que la aplicación esté disponible para tu sistema operativo y que funcione con fluidez en apuestas en vivo.

si apuestas desde el celular, verifica que la aplicación esté disponible para tu sistema operativo y que funcione con fluidez en apuestas en vivo. Cobertura de fútbol: para apuestas en la Liga MX y competiciones internacionales, revisa la profundidad de mercados de cada operador por partido. Casas de apuestas legales en México: qué dice la ley Antes de crear una cuenta en cualquier plataforma, conviene entender el marco legal que rige las apuestas deportivas en el país. Las apuestas deportivas son legales en México, especialmente si se realizan en plataformas autorizadas por la Secretaría de Gobernación (SEGOB). A través de la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), el gobierno mexicano regula, supervisa y otorga permisos a las casas de apuestas que desean operar de manera legal en el país. Solo los operadores que han obtenido un permiso federal de SEGOB tienen derecho a ofrecer legalmente apuestas en línea dentro del país. Puedes consultar el listado de permisionarios autorizados directamente en el registro público de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) . Las licencias emitidas por reguladores offshore (como Malta o Curazao) no tienen validez legal en México, aunque muchos operadores con esas licencias sí aceptan jugadores mexicanos y operan sin restricciones prácticas. En materia fiscal, las ganancias por apuestas están sujetas al Impuesto Sobre la Renta (ISR). La tasa general aplicada al jugador es del 21% sobre las ganancias netas (artículo 138 de la LISR). Bonos de bienvenida y bonos sin depósito: qué esperar Los bonos son el primer gancho que usan los operadores para atraer nuevos usuarios. Entender cómo funcionan evita decepciones. Tipos de bonos disponibles en casas de apuestas mexicanas El bono de bienvenida por depósito es el más común: la casa duplica (100%) tu primer ingreso hasta un tope establecido. Las casas de apuestas online deportivas en México ofrecen bonos de bienvenida para atraer a nuevos usuarios y consisten generalmente en un porcentaje sobre el primer depósito. Para reclamar estas ofertas, los usuarios deben registrarse y, en algunos casos, introducir un código promocional durante el proceso de depósito. El bono sin depósito no requiere que pongas dinero, pero el tope de ganancias retirables suele ser bajo. Durante las verificaciones de junio de 2026, los operadores con bonos sin depósito activos aplicables a apuestas deportivas incluyen Caliente, Winner, Strendus, BetMexico y Playdoit. Entre los cinco operadores de esta guía, Caliente ($1,000 MXN), Betway ($500 MXN) y Novibet ($200 MXN en freebet) ofrecen alguna forma de bono sin depósito o apuesta gratis. Cómo leer el requisito de apuesta (rollover) El rollover indica cuántas veces debes apostar el monto del bono antes de poder retirar las ganancias. Para liberar el bono de bienvenida es necesario apostar cinco veces el importe del bono; este se debe usar en apuestas combinadas, cada una con tres partidos con momios de al menos 1.40 en decimal. Estos requisitos varían por operador; compara antes de reclamar. Apps de apuestas deportivas en México Apostar desde el celular ya es la norma en México. Los cinco operadores de esta guía tienen aplicaciones para iOS y Android , aunque con diferencias importantes en calidad y funciones.

Novibet: la mejor valorada y la más descargada entre las aplicaciones de apuestas nuevas en México. Disponible en Google Play y App Store.

Caliente: la más descargada entre usuarios con dispositivos Apple en México. Tiene transmisión en vivo integrada.

la más descargada entre usuarios con dispositivos Apple en México. Tiene transmisión en vivo integrada. Codere: con esta aplicación es posible acceder a los servicios de streaming y al casino en vivo. Disponible en Play Store y App Store.

con esta aplicación es posible acceder a los servicios de streaming y al casino en vivo. Disponible en Play Store y App Store. Betway: la app ofrece una amplia variedad de deportes y métodos de pago, disponible para iOS y Android.

la app ofrece una amplia variedad de deportes y métodos de pago, disponible para iOS y Android. 1xbet: disponible para iOS y Android con acceso a todas las categorías deportivas y funciones de apuesta en vivo.

Para descargar e instalar de forma segura una app de apuestas deportivas, ya sea que uses Android o iOS, ten en cuenta que la mayoría de las apps de apuestas deportivas para Android están disponibles directamente en Google Play Store. Si alguna no aparece en la tienda, descárgala desde el sitio oficial del operador en formato APK.

Métodos de pago más usados en casas de apuestas MéxicoLa disponibilidad de métodos de pago locales marca una diferencia real en la experiencia diaria del apostador mexicano. Estos son los más frecuentes entre los operadores de esta guía:

SPEI: transferencia bancaria instantánea, disponible en Codere, Caliente, Novibet y Betway. Sin comisiones adicionales en la mayoría de casos.

transferencia bancaria instantánea, disponible en Codere, Caliente, Novibet y Betway. Sin comisiones adicionales en la mayoría de casos. OXXO y Paynet: pago en efectivo en tiendas de conveniencia. Ideal si no tienes tarjeta bancaria. Disponible en 1xbet y Codere, entre otros.

pago en efectivo en tiendas de conveniencia. Ideal si no tienes tarjeta bancaria. Disponible en 1xbet y Codere, entre otros. Tarjetas Visa y Mastercard: aceptadas por todos los operadores de la lista para depósitos; los retiros a tarjeta pueden tardar de 1 a 5 días hábiles.

aceptadas por todos los operadores de la lista para depósitos; los retiros a tarjeta pueden tardar de 1 a 5 días hábiles. Billeteras electrónicas: algunas casas aceptan Skrill o Neteller para depósitos y retiros más rápidos.

El depósito mínimo más bajo de la lista es el de Caliente y Novibet con $50 MXN. Betway pide $250 MXN para activar el bono de primer depósito. Confirma límites y tiempos de retiro en cada plataforma antes de depositar.

Juego responsable en apuestas deportivas onlineLas apuestas deportivas son una forma de entretenimiento, no una fuente de ingresos garantizada. Establece un presupuesto fijo antes de empezar y nunca apuestes dinero que no puedas permitirte perder.

Tu casa de apuestas debe tener una sección de juego responsable, en la que puedas acudir si tienes problemas y mayor seguridad al momento de hacer apuestas. Los operadores con licencia SEGOB están obligados a ofrecer herramientas como autoexclusión y límites de depósito.

Si sientes que el juego deja de ser diversión, puedes contactar al Ministerio de Salud de México o buscar ayuda especializada en ludopatía. Solo mayores de 18 años pueden abrir cuentas en casas de apuestas.

Preguntas frecuentes sobre casas de apuestas en México

¿Son legales las apuestas deportivas online en México?

Sí. Las casas de apuestas son legales en México siempre y cuando cuenten con los permisos necesarios emitidos por la autoridad. Es SEGOB, a través de la oficina correspondiente, el que se encarga de otorgar las licencias solo después de haberse asegurado que el operador cumpla con los requisitos.

¿Cuál es la casa de apuestas con mejor bono sin depósito en México?Caliente ofrece el bono sin depósito más alto entre los operadores de esta guía: $1,000 MXN solo por verificar tu cuenta por SMS. Betway da $500 MXN sin depósito al verificar identidad, y Novibet entrega $200 MXN en freebet tras realizar una primera apuesta. Verifica condiciones vigentes en cada sitio.

¿Cómo funciona el registro en una casa de apuestas online?El proceso es el mismo en todos los operadores. Toda casa de apuestas online en México funciona de la misma manera: te registras en el sitio, haces un depósito, eliges un evento, apuestas en él y, si aciertas, obtienes ganancias. La verificación de identidad por SMS o documento es obligatoria para retirar fondos.

¿Pago impuestos por mis ganancias en apuestas?Sí. Las ganancias por apuestas están sujetas al Impuesto Sobre la Renta (ISR). La tasa general aplicada al jugador es del 21% sobre las ganancias netas (artículo 138 de la LISR). Algunos operadores con permiso SEGOB retienen este impuesto de forma automática.

¿Puedo tener cuentas en varias casas de apuestas al mismo tiempo?Sí, y es recomendable. Tener cuentas en dos o tres casas de apuestas te permite comparar momios antes de cada jugada y aprovechar las promociones de cada plataforma según el deporte o evento de la semana. No existe ninguna restricción legal en México que lo prohíba.

