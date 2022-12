A 28 años de su desaparición: el caso del mexicano Jacobo Grinberg.

La historia de la humanidad está llena de sucesos extraños y misteriosos que han marcado grandes momentos. Al igual que algunos eventos, hay personas que se han quedado presentes en nuestra mente por sus aportes a la sociedad. Tal es el caso del científico mexicano Jacobo Grinberg, así como su desaparición y aportaciones a la ciencia.

¿Quién es Jacobo Grinberg?

Jacobo Grinberg-Zylberbaum fue un científico mexicano que después de aportar tanta información nueva a la ciencia, desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Jacobo estudió psicología en la UNAM. Posteriormente se trasladó a Nueva York, donde se doctoró en neurociencia. El interés de Jacobo Grinberg por estudiar la mente humana se originó aproximadamente a sus 12 años de edad, esto después de que su madre falleciera debido a un tumor cerebral.

Además de la neurociencia, Jacobo Grinberg se caracterizó por estudiar otros aspectos que si bien, para algunas personas podían estar totalmente alejados de la ciencia, para Jacobo se relacionaban totalmente, incluso iban más allá de lo que los científicos conocían: el chamanismo, telepatía y parapsicología.

¿Qué investigaciones le dejó a la comunidad científica?

El Doctor Grinberg era un apasionado del estudio, por no decir que era un hombre curioso. Jacobo Grinberg creó la teoría sintérgica, la cuál propone a grandes rasgos que el humano percibe solo una pequeña parte de todo lo que nos rodea, es decir que la realidad que nosotros conocemos no es más que lo que nuestro cerebro quiere y decide crear. A esta representación mental, Jacobo la llamaba “holograma”. Grinberg aseguraba que todos los cerebros humanos estaban conectados entre sí, pero esto no podía ser conscientemente posible por todos, ya que era demasiada información por procesar.

Además, escribió un total de 54 libros de temas como el chamanismo, conciencia, telepatía, parapsicología y meditación, que aunque es un poco complicado conseguir dichos escritos, no es imposible.

¿Quién era Pachita y por qué fue importante para Jacobo?

Pero, ¿cómo fue que llegó a plantear esta teoría? Increíblemente el neurocientífico Jacobo Grinberg estudió de cerca el chamanismo para darle rienda suelta a su procesamiento lógico que lo llevó a la teoría sintérgica.

Yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana.

Jacobo Grinberg comenzó ver artículos de Bárbara Guerrero, mejor conocida como ’Pachita’, una chamana/cirujana psíquica que curaba y operaba a personas enfermas única y exclusivamente con sus manos. Escéptico de dicha mujer, Jacobo empacó, la visitó y con sus propios ojos pudo ser testigo del poder que Pachita tenía, pues hacía operaciones psíquicas, es decir, con el poder de su mente podía crear organos nuevos y reemplazar los que estaban mal o con alguna condición y necesitaban ser sanados; esto al momento de la operación y sin ningún tipo de aparato o herramienta quirúrgica o médica. Para los cuidados postoperatorios, Pachita mandaba algún remedio herbal y los pacientes quedaban totalmente sanados. Fue así como Jacobo Grinberg se interesó por comprender cómo era posible que una persona (en este caso Pachita) podía hacer cosas tan extraordinarias gracias al poder de la mente.

Lo que se sabe sobre su desaparición.

Jacobo Grinberg estaba interesado por visitar Nepal y otros lugares que estuvieran conectados o siendo influidos por la meditación y control de la mente, así que el 14 de diciembre de 1994 emprendiería un viaje hacia las lejanas tierras de la India, pero ese viaje nunca llegó, pues el 8 de diciembre, Jacobo Grinberg no llegó a las citas que tenía previstas ya con sus alumnos (algo excepcional, ya que Grinberg era una persona sumamente disciplinada y responsable) y aunque el hecho extrañó a algunos, su esposa Teresa Mendoza no se mostró preocupada. Los días pasaron y para el 12 de diciembre, su familia lo esperaba pues le habían preparado una fiesta por su cumpleaños, a la cuál nunca asistió. Los días pasaron y para enero de 1995 sus colegas dieron parte a las autoridades de la universidad donde tenía su laboratorio, esto dio paso a una búsqueda dentro y fuera de México.

El investigador Clemente Padilla, famoso por resolver todos sus casos, fue el encargado de llevar la investigación de Grinberg. La foto de búsqueda de Jacobo llegó hasta EEUU, donde un hombre de Colorado le dio una pista de su paradero, para después de eso, Teresa Mendoza desapareció y el investigador Clemente Padilla fuera retirado del caso.

¿Qué teorías se manejaron?

Crimen pasional: Jacobo Grinberg le expresó a algunas personas su preocupación e incluso miedo que le tenía a Teresa Mendoza, al parecer el matrimonio estaba tambaleante y se llegó a pensar que Teresa había terminado con la vida de Jacobo.

Desaparición forzada: otra de las teorías que se manejó fue que el Doctor Grinberg había descubierto algo inédito y que podría cambiar el rumbo de la ciencia, al parecer sabía demasiado y personas con intereses en esos temas tenían miedo de que Jacobo Grinberg pudiera sacar a la luz dicha investigación y prefirieron desaparecerlo.

Agencias de inteligencia o el gobierno lo buscaron: esta teoría va un poco ligada a la anterior, pero con sus respectivas diferencias. Jacobo estaba investigando y comprobando un nuevo experimento y agentes de la CIA lo buscaron para que trabajara con ellos. Aunque también en la investigación sobre su desaparición, Clemente Padilla se dio cuenta que Grinberg había estado trabajando para una universidad en EEUU, pero jamás le mencionó nada a nadie, lo que dio pie a que agentes de inteligencia lo reclutaran para algún trabajo en conjunto o seguir su investigación en un laboratorio secreto.

Teresa Mendoza y la CIA: otra teoría que surgió y era una combinación entre dos teorías fue que Teresa, su esposa, era agente de la CIA que se acercó a Grinberg para invetigarlo de cerca y en un momento se lo llevó a EEUU para entregarlo a sus superiores y pudieran colaborar en un mismo laboratorio. Es por ello que Teresa no se mostraría interesada desde el primer momento que Jacobo Grinberg desapareció.

