Avistamientos de drones sospechosos en Estados Unidos. ¿Qué está pasando?

En las últimas semanas, una serie de avistamientos de drones no identificados en la costa este de Estados Unidos ha captado la atención del público y generado gran preocupación. Estos drones han sido reportados sobre vecindarios residenciales, sitios restringidos e incluso infraestructuras críticas, lo que ha elevado la tensión en la población. Aunque los avistamientos parecen sacados de una película de ciencia ficción, las autoridades aseguran que no representan una amenaza inmediata.

¿Dónde se han reportado los avistamientos?

Los avistamientos de drones no han estado limitados a una sola área, sino que se han registrado en varios estados a lo largo de la costa este de Estados Unidos. Algunos de los lugares donde se han detectado estos aparatos incluyen:

- Nueva Jersey

- Nueva York

- Connecticut

- Pensilvania

- Massachusetts

- Virginia

En uno de los incidentes más llamativos, el Aeropuerto Internacional Stewart de Nueva York tuvo que cerrar temporalmente sus pistas debido a la actividad de los drones, lo que interrumpió el tráfico aéreo durante aproximadamente una hora. Además, el espacio aéreo sobre la Base Aérea Wright-Patterson en Ohio también fue restringido mientras las autoridades investigaban la presencia de estos aparatos voladores.

Reacción de las autoridades y agencias federales

El aumento de los avistamientos ha generado preocupación entre la ciudadanía, lo que ha llevado a diversas agencias federales a investigar el origen de los drones. Sin embargo, a pesar de la creciente atención mediática y las especulaciones en las redes sociales, las autoridades han tratado de calmar los ánimos. Según el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, no hay evidencia de que los drones representen una amenaza para la seguridad nacional o pública.

Kirby destacó que los avistamientos probablemente incluyen una mezcla de drones comerciales legales, aeronaves de aficionados, drones utilizados por fuerzas del orden y hasta helicópteros. Incluso, algunos informes de avistamientos resultaron ser simplemente estrellas confundidas con drones. El Pentágono, por su parte, subrayó que no considera estos avistamientos como parte de una actividad maliciosa.

¿Qué significan estos avistamientos?

Los avistamientos de drones en sí mismos no son necesariamente inusuales, ya que miles de drones operan en el espacio aéreo de Estados Unidos todos los días. Sin embargo, la concentración de estos avistamientos en áreas cercanas a instalaciones sensibles y el hecho de que algunos vuelos hayan sido interrumpidos por la presencia de drones ha generado alarma. Aunque no hay pruebas de una amenaza directa, los funcionarios federales continúan monitoreando la situación y asegurando que no hay indicios de actividad ilegal.

Origen de los drones

Aunque en las redes sociales ha circulado la idea de que China podría estar detrás de estos avistamientos, las autoridades federales han aclarado que no hay indicios de que los drones sean de origen extranjero. Según el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI, los drones involucrados en los avistamientos recientes son mayormente de uso comercial o recreativo. No obstante, la investigación sigue en curso para determinar la causa exacta de estos eventos y si hay alguna relación entre los diferentes incidentes reportados.