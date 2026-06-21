Cacomixtle: El esquivo mamífero mexicano con súper habilidades que debes conocer

México es uno de los países más grandes del continente y que más variedad de animales y plantas posee. Su flora y su fauna son enormes y se nutren de especies que muchas personas aún no conocen.

"¡Esperen a que el juez emita su sentencia!”, Livia Brito responde al hate en redes sociales

Descubrir algunos de los animales que recorren distintos rincones del país puede ser un viaje fascinante y una aventura sorprendente. El cacomixtle se encuentra entre estos animales y a continuación conoceremos qué es y algunos datos increíbles de la especie.

¿Qué es el cacomixtle?

El cacomixtle o chiquina es un mamífero que está incluida en la familia de los mapaches y los coatíes, de acuerdo a un informe de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El escrito señala que se rata de un gran trepador de árboles que es bastante ágil, posee hábitos nocturnos y se ha adaptado muy bien a la urbanización.

Este animal se ha hecho la fama de ser un devorador de gallinas y por ello se lo considera como una amenaza, aunque los que habitan en el bosque se alimentan de chapulines, escarabajos, ratones y aves, además de frutos de varias plantas.

Desde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirman que, aunque en la vida silvestre el cacomixtle es un animal nocturno, han observado que en las zonas urbanas algunos de estos animales también se han visto más temprano, entre las 4 y las 5 de la tarde.

Datos fascinantes del cacomixtle

En muchas fuentes de información se hace referencia al cacomixtle como uno de los secretos mejor guardados de la fauna mexicana. Es por eso que a continuación se detallan los 5 datos más fascinantes de este escurridizo mamífero:

