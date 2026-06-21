Cacomixtle: El esquivo mamífero mexicano con súper habilidades que debes conocer
Cacomixtle. Conoce los 5 datos fascinantes de este mamífero mexicano que pocos conocen.
México es uno de los países más grandes del continente y que más variedad de animales y plantas posee. Su flora y su fauna son enormes y se nutren de especies que muchas personas aún no conocen.
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Descubrir algunos de los animales que recorren distintos rincones del país puede ser un viaje fascinante y una aventura sorprendente. El cacomixtle se encuentra entre estos animales y a continuación conoceremos qué es y algunos datos increíbles de la especie.
¿Qué es el cacomixtle?
El cacomixtle o chiquina es un mamífero que está incluida en la familia de los mapaches y los coatíes, de acuerdo a un informe de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El escrito señala que se rata de un gran trepador de árboles que es bastante ágil, posee hábitos nocturnos y se ha adaptado muy bien a la urbanización.
Este animal se ha hecho la fama de ser un devorador de gallinas y por ello se lo considera como una amenaza, aunque los que habitan en el bosque se alimentan de chapulines, escarabajos, ratones y aves, además de frutos de varias plantas.
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Desde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirman que, aunque en la vida silvestre el cacomixtle es un animal nocturno, han observado que en las zonas urbanas algunos de estos animales también se han visto más temprano, entre las 4 y las 5 de la tarde.
Datos fascinantes del cacomixtle
En muchas fuentes de información se hace referencia al cacomixtle como uno de los secretos mejor guardados de la fauna mexicana. Es por eso que a continuación se detallan los 5 datos más fascinantes de este escurridizo mamífero:
- Su nombre tiene raíces prehispánicas: La palabra cacomixtle proviene del náhuatl claco-miztli, que se traduce literalmente como "medio felino" o "medio gato".
- Tobillos con superpoderes: Tienen una agilidad asombrosa para escalar gracias a una adaptación física única: pueden rotar sus tobillos traseros 180 grados. Esto les permite descender de los árboles o de paredes verticales cabeza abajo con mucha facilidad.
- Un "médico" para los bosques y ciudades: Al ser omnívoros, su dieta es sumamente variada. Consumen desde frutos silvestres hasta pequeños roedores e insectos. En las ciudades, actúan como un excelente control natural de plagas.
- La cola es su balancín: Su cola anillada es casi tan larga como todo su cuerpo y no solo les sirve para camuflarse o comunicarse, sino que funciona como una barra de equilibrio indispensable para realizar saltos acrobáticos al movilizarse.
- Está reconquistando las urbes: Aunque prefiere las zonas boscosas y los matorrales, el cacomixtle ha demostrado una resiliencia increíble adaptándose a la vida urbana. En la Ciudad de México y zonas densamente pobladas del centro del país, es cada vez más común verlos explorar zonas universitarias, parques y azoteas durante la madrugada.