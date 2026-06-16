Crisopas: El mejor aliado natural para eliminar las plagas de tu jardín

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México afirma que los insectos son el grupo de organismos más abundante y diverso de todo el planeta. En un informe precisa que son cerca del 80% del total de las especies conocidas.

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Es en este marco que algunos de estos insectos despiertan alarmas en la sociedad debido a su peligrosidad, aunque algunas especies ofrecen grandes beneficios dentro del ecosistema. Al respecto, hoy la mirada se posa sobre las crisopas, consideradas como la mejor aliada natural de los jardines.

¿Qué son las crisopas?

Las crisopas son insectos que pertenecen al orden de los Neurópteros y se encuentran dentro de los grupos de depredadores más utilizados para controlar plagas en los cultivos, revela el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. En la actualidad, se han reconocido unas 1,300 especies de este insecto.

Las crisopas tienen cuatro etapas de vida: adultos alados, inmaduros sin alas, pupas tejidas y huevos, según datos difundidos por la Universidad de Minnesota (Estados Unidos). En el escrito advierte que la etapa inmadura es la más beneficiosa ya que las crisopas se alimentan de otros insectos.

Crisopas en tu jardín

Como se mencionó, algunos insectos traen grandes beneficios al ecosistema y ese es el caso de las crisopas. Fuentes bibliográficas analizadas con ayuda de Gemini (Inteligencia Artificial) señalan que son uno de los insectos más beneficiosos y eficaces para tener en un jardín ya que ayudan a mantener las plantas sanas de forma 100% ecológica y sin recurrir a pesticidas químicos.

Para que las crisopas lleguen hasta nuestro jardín y depositen sus huevos en este, debemos procurar ofrecerles comida y refugio por lo tanto es recomendable tener plantas como el hinojo, el eneldo, el cilantro, el milenrama, las caléndulas y el girasol.

¿Qué plagas eliminan?