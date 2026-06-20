¿Cuánto peso logra levantar una hormiga?

Una de las características más “alabadas” de estos animalitos es su manera de trabajar. Sin embargo, otro de los aspectos que también es laureado es el de su fuerza y resistencia. Por eso es una oportunidad ideal para entender qué tan fuerte es una hormiga, lo cual se sabe gracias a un experimento que muchos indicarían como cruel. Esta es la información pertinente.

“Solo para cincuentonas” de Rutas de la Vida

¿Qué tan fuerte es una hormiga?

Lo que se sabe - sin más rodeos - es que la hormiga soporta hasta 100 veces su propio peso, lo cual incluso logran transportar durante una extensa distancia. Todo esto se logra por su exoesqueleto, que les brinda protección y apoyo para lograr una hazaña como esa. Por eso, unos científicos en Ohio realizaron unos experimentos que consolidaron lo que se sabía de estos animalitos.

Carlos Castro, líder de la investigación, indicó que el método que usaron fue el del desmembramiento de las partes de los animalitos. Esto con la finalidad de determinar cuánta fuerza se necesita para arrancarle la cabeza a la hormiga. Al final en medio de todos los experimentos, se percataron que la cabeza del animal terminaba estallando hasta que se le imprimía 3400 y hasta 5000 veces su peso habitual.

Asimismo, se percataron de situaciones extraordinarias donde los tejidos blandos del cuello de las hormigas están compuestas por una serie de músculos y tendones. Estos se unen al exoesqueleto que permite que carguen las cantidades que cargan. Y también especificaron que el poder que tienen estos animales solamente es posible por su tamaño, pues si las aumentaran de tamaño 1000 veces… su fuerza muscular solamente aumentaría 100 veces.

¿La hormiga siente dolor cuando la aplastas?

Probablemente de niño te hiciste esta pregunta cuando sin querer pisaste alguna o varias cuando se encuentran en fila en los caminos o espacios dentro de tu casa. Sin embargo, se indica que la hormiga tiene receptores sensoriales que se percatan de un daño pero no hay relación en cuanto a lo que - por ejemplo - sienten los humanos. Y es que los humanos tienen esa sensación con emociones incluidas (ámbitos subjetivos), por eso parece que las hormigas simplemente sienten daño… no dolor.