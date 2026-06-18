¿Cuánto tiempo tarda un castor en hacer una presa natural?

A lo largo de la historia se ha hablado de lo impresionante que resulta el mundo animal, pues cada uno de los seres tiene habilidades-capacidades que el ser humano no puede hacer. Todos tienen un sitio especial que les permite brillar en pro de muchas cosas. Por eso hoy debes recordar la impresionante labor de los castores al momento de hacer una presa.

“Receta de Cumpleaños” capítulo de Lo Que La Gente Cuenta

¿Cuánto tiempo tarda un castor en hacer una presa?

Recientemente incluso hay películas animadas sobre el tema, pero lo más increíble es la capacidad de hacer estructuras tan grandes, complejas y básicamente sin fallos que esos pequeños animales concretan. Según datos de expertos - y dependiendo de la complejidad y tamaño de la estructura - un par de castores arman una presa en tan solo dos días.

En ese periodo los animales colocan lo necesario como troncos o ramas para detener el flujo de agua. Se indica que su ritmo de trabajo continúa durante semanas o meses, restaurando todos los detalles necesarios para que una presa se haga realidad. Colocan vegetación, lodo o hasta piedras para conseguir un asunto impermeable.

En más datos que enseñan lo que es un castor o una familia de castores, se indica que son capaces de derribar un árbol de 15 centímetros de diámetro en solo 20 minutos. Y en cuanto a su hábitat ya con una presa instalada, son capaces de alzar sus madrigueras, las cuales solamente les toma unas semanas adicionales. Todo esto ejemplificado en una historia real.

¿Una familia de castores hizo una presa que el gobierno no pudo?

Esta historia es de 2025, cuando se hizo público que el gobierno de República Checa por fin logró conseguir todos los permisos para restaurar unos humedales… después de más de 7 años buscando lo necesario para que les dieran oportunidad. Y justamente en los días donde se estaba avanzando en el inicio de las obras, una familia de castores (8) llegó al sitio e hicieron su respectiva presa, lo que permitió que animales como cangrejos de río, ranas y demás especies pudieran regresar. Esto le ahorró un millón dos cientos mil euros a los gobernantes y demostró el poder de estos animalitos.