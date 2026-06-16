Este es el tiempo que aguanta un cocodrilo bajo el agua sin respirar

Es común ver imágenes de estos especímenes sumergidos en el agua y se sabe que es una manera de esconderse de sus presas. Pero surge la pregunta de cuánto tiempo puede pasar un cocodrilo dentro del agua, pues se entiende que también se sienten cómodos fuera de los cuerpos de agua donde regularmente habitan. Esto se sabe de su increíble capacidad.

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¿Cuánto tiempo puede pasar un cocodrilo dentro del agua?

Diversas fuentes aseguran que un cocodrilo soporta en lo general de 15 a 20 minutos sumergidos en el agua, esto con la finalidad de pasar desapercibidos de sus víctimas que entran al agua o que se acercan a la orilla para beber el líquido vital. Sin embargo, hay registros que alcanzan hasta las dos horas sumergidos.

La explicación científica radica en su corazón. Este tiene la capacidad de conservar el oxígeno, produciendo únicamente dos o tres latidos por minuto. Básicamente reducen su frecuencia cardiaca y se mantiene prácticamente inmóviles para pasar completamente desapercibidos al momento de buscar su alimento.

También se indica que su corazón cuenta con cuatro cámaras, las cuales son capaces de desvíar el flujo de sangre, lo cual a su vez prioriza la cantidad de oxígeno mandada hacia otros órganos vitales.

¿El cocodrilo es un animal acuático o terrestre?

Técnicamente se les indica como animales semiacuáticos. Tienen la capacidad de desenvolverse en ambos ambientes. Específicamente cuando salen del agua, lo hacen para descansar, tomar el sol y regular su temperatura corporal. El cocodrilo es un reptil de sangre fría, que evidentemente no es el más hábil fuera del agua… pero que incluso llega a correr distancias cortas.

¿Es lo mismo un cocodrilo y un caimán?

Aunque regularmente se entiende que son lo mismo o animales sumamente parecidos (que en algunos aspectos lo son), existen diferencias físicas, de comportamiento y de las familias de donde provienen. Físicamente los cocodrilos tienen un hocico más estrecho y en forma de V, mientras que los caimanes tienen el hocico más ancho y asemejándose a una U.

El cocodrilo es de color oliva o bronceado, mientras que un caimán se presenta en tonos grises y hasta negros. Los primeros mencionados aquí, se desenvuelven en zonas como pantanos, lagos ríos (caimanes también), pero algunas especies llegan a aguas salobres y hasta en el mar… nadando hacia zonas más profundas.