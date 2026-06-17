Cuánto tiempo vive una mosca

La vida animal tiene maravillas que en ocasiones para el ser humano son incomprensibles. Allí está el caso perfecto, que es el de la mosca, insecto que es realmente molesto y asociado con cosas negativas en la manera de ver de las personas. Sin embargo, como todo en este mundo, tiene un sitio perfectamente puntual y preciso para la supervivencia de los ecosistemas. Todo esto a pesar de que tienen una vida muy inmediata.

¿Cuántos días vive una mosca?

Hace un tiempo se puso de moda el pensamiento alrededor del tiempo que vivían las moscas. Se decía que una de estas pequeñas molestadoras solamente existía un día y que aún así se dedicaba a fastidiarte todo ese tiempo. Era algo parecido a lo que se decía de los mosquitos, sin embargo, su promedio de vida ronda entre los 15 y 25 días... y en condiciones ideales, llegan hasta los 60 días.

Su ciclo de vida depende de su alimentación o incluso de la temperatura donde se desenvuelva. Si no come y está en climas muy fríos, no dura ni dos días con vida. Una mosca vive “aceleradamente”, pues su ciclo las hace crecer hacia la adultez en un periodo de 10 o 14 días. Aunque se debe diferenciar entre tipo de moscas, esta es información general de las más conocidas, a las que se les cataloga como domésticas.

¿Por qué las moscas son tan odiadas por los humanos?

Según algunas fuentes, se argumenta que el 90% de las moscas son domésticas, sí son molestas y también pueden transmitir muchas enfermedades. Estas se encuentran generalmente en climas templados, aunque se desenvuelven bien en zonas cálidas. Sin embargo, son bastante lastimadas en los extremos de frío y calor.

Si alguna vez leíste sobre las cucarachas, en este aspecto son bastante similares. La mosca puede portar millones de microorganismos en sus patas, las cuales regularmente posan en desperdicios o restos orgánicos. Pero este animal descompone todo eso y además recicla nutrientes del suelo, lo cual es sumamente relevante para el ecosistema natural.