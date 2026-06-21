Chicatanas: Las particularidades del insecto que solo aparece con la lluvia

El extenso territorio geográfico de México nos permite ser testigos de imponentes paisajes, de coloridas flores y animales exóticos. La naturaleza es mágica en este rincón del continente y conocer cada especie es toda una experiencia inolvidable.

El mundo animal en México no solo se destaca por grandes mamíferos, sino que los insectos también ocupan un lugar muy especial. La gastronomía local es conocida por incluir algunos en exquisitos platillos y es por eso que en esta oportunidad la lupa se posa sobre las hormigas chicatanas.

¿Qué son las chicatanas?

Las chicatanas son hormigas que se suelen utilizar como acompañamiento en los tacos, las tortillas, las salsas o incluso solas a manera de botana, destaca un informe de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Estas salen cada año de sus nidos subterráneos para ser fecundadas y reproducirse, por lo regular ocurre en el mes de junio después de las primeras lluvias fuertes por un corto tiempo, revela un estudio difundido por la Universidad Nacional de México (UNAM). Además, remarca que estos insectos son capturados de manera manual para autoconsumo o para venderlas localmente, en los mercados regionales o en las calles céntricas de la Ciudad de Oaxaca.

Particularidades de las chicatanas

Estos datos son verdaderamente sorprendentes, pero lo cierto es que las chicatanas pueden sorprendernos aún más. Es que son consideradas como uno de los fenómenos de la naturaleza más fascinantes de las regiones tropicales y montañosas de México (particularmente en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz) y partes de Centroamérica.

Diversas bases de información destacan que no se trata de un insecto común que se ve a diario y que su aparición está ligada a un estricto reloj biológico y climático. A continuación se detallan las particularidades que hacen únicas a las chicatanas:

El misterio de su aparición con la lluvia



El "Vuelo Nupcial": La lluvia intensa ablanda la tierra, lo que facilita que las nuevas reinas puedan excavar para fundar un nuevo hormiguero. Cuando el suelo se humedece y llega el amanecer posterior a la tormenta, miles de chicatanas salen simultáneamente para realizar el apareamiento en el aire.

Ventana de tiempo mínima: Este evento ocurre en una ventana de apenas unas horas, usualmente durante la madrugada o al alba. Una vez que se aparean, los machos mueren y las hembras caen al suelo, se desprenden de sus alas y buscan enterrarse rápidamente antes de ser devoradas por depredadores.

Del hormiguero a la alta gastronomía



La espectacularidad de su aparición masiva coincide con una de las tradiciones culinarias prehispánicas más arraigadas de México. Al ser un producto de temporada extremadamente limitado, su recolección es una fiesta comunitaria y un reto culinario.

La Recolección: Familias enteras salen de madrugada con cubetas para atraparlas antes de que levanten el vuelo o se entierren. Hay que tener cuidado, ya que las obreras que defienden el nido tienen tenazas sumamente fuertes y dolorosas.

Perfil de Sabor: Tradicionalmente se tuestan en un comal de barro para quitarles las alas y las patas. Tienen un sabor complejo que los expertos describen como una mezcla de nuez, chocolate amargo, queso añejo y un toque ahumado.

El "Oro de la Tierra": Debido a que solo se pueden recolectar unos pocos días al año y el proceso es completamente manual, el kilo de chicatanas llega a cotizarse a precios exorbitantes en los mercados locales y restaurantes de alta cocina, convirtiéndose en un auténtico manjar gourmet.

Un dato ecológico

Aunque su consumo es una tradición milenaria, el crecimiento urbano y el uso de pesticidas agrícolas amenazan sus hábitats. Cuidar los suelos donde anidan es vital para que este ciclo natural siga ocurriendo cada temporada de lluvias.