Este es el felino más pesado del mundo

Históricamente al león se le conoció como el rey de la selva (aunque no vive en la selva) y tal vez como el felino más dominante. Sin embargo, este tipo de datos ayuda a entender cómo funciona la naturaleza y sus registros acerca de los propios felinos. Y es que el más pesado de todos no es otro mas que el tigre… específicamente el siberiano.

Maldición de Ultratumba: capítulo de Lo Que La Gente Cuenta

¿Cuál es el felino más pesado del mundo?

El tigre es el felino más pesado y por varios kilos sobre su segundo perseguidor. Incluso hoy están en riesgo por tener solamente cerca de 5000 ejemplares en estado salvaje, pero siguen siendo los más imponentes. Habitan principalmente en los bosques de abedules del este de Rusia, aunque también hay algunos ejemplares en China y Corea del Norte. Allí la clave es que la industria maderera en Rusia es mucho menor que en otros países.

Estos animales son conocidos por su fuerza y por su poder, siendo de tamaño y peso imponentes. Viven solos y marcan agresivamente su territorio con su olor, que se extiende a varios kilómetros de territorio. Son tremendos cazadores y recorren grandes distancias para alcanzar a sus presas, como lo son jabalíes y alces. Suelen seguir a sus víctimas en la noche sigilosamente y gracias a su pelaje se logran camuflar perfectamente.

Cuando se acercan lo suficiente al animal que están acechando, dan un descomunal salto y lanzan un zarpazo que resulta letal. Y pese a que comen menos, en una noche con hambre se ha visto que consumen hasta 27 kilos de comida, por ello llegan a pesos de 320 kilogramos. Dicha cifra lo convierte en el felino más pesado del mundo.

¿Cuál es el peso de cada felino más famoso del mundo?

Ya especificado que los tigres, y especialmente los de bengala, son los más pesados del mundo alcanzando 320 kilos… este es el listado que completa la información. Aunque también son bastantes kilogramos, se quedan alejados del primero de la lista.