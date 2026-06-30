El Chipe Rojo y su impacto positivo en los bosques mexicanos

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales señala que gran parte de la flora y fauna que habita en el territorio mexicano se desarrolla únicamente aquí, por lo que su extinción representa la pérdida de esa especie en todo el planeta. Ante esto, se redoblan los esfuerzos por protegerlas.

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En este marco, precisa que México es un territorio megadiverso, dotado de gran variedad de bienes naturales y que es privilegiado por poseer una megadiversidad que comprende, entre muchos otros bienes naturales, la vida silvestre o salvaje que incluye animales, vegetales y otros organismos no domesticados.

¿Qué es el Chipe Rojo?

En esa megadiversidad, una de las especies que merece ser conocida es el Chipe Rojo, una de las aves más intensamente rojas de México, según un informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta especie habita bosques de pino-encino de montaña y es vulnerable a la fragmentación forestal.

Desde el Museo de las Aves de México afirman que el Chipe Rojo usualmente anda en parejas y en ocasiones se une a parvadas mixtas. Además, precisa que es una especie que se alimenta de semillas e insectos.

El Chipe Rojo y los bosques mexicanos

Los datos confirmados anteriormente solo dan cuenta sobre ciertas características del Chipe Rojo, pero diversas fuentes bibliográficas advierten que esta ave desempeña un rol crucial en el equilibrio de los ecosistemas montañosos del país. Al respecto, a continuación se detalla por qué tiene un impacto positivo en el ecosistema al beneficiar la salud forestal:

