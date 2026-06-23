¿Héroe o villano? La verdad sobre el mayate y su impacto en tu jardín

Los insectos se encuentran entre los seres vivos más sorprendentes que habitan la Tierra. A lo largo y ancho del mundo las especies se multiplican y siguen maravillando a quienes se dedican a estudiar la naturaleza y sus misterios.

Noticias Guerrero del 29 de mayo 2026

México es uno de los rincones del planeta en donde existe una gran variedad de insectos que en muchos casos son considerados como verdaderas plagas y otros que tienen un impacto positivo en el ecosistema.

¿Qué es el mayate verde?

Entre los insectos que podemos encontrar en México hoy destacamos al mayate verde, un escarabajo con una amplia distribución en el territorio nacional. Según un informe del Museo de Ciencias Ambientales (MCA), perteneciente a la Universidad de Guadalajara, este insecto presenta un abdomen brillante con una coloración metálica muy vistosa, el dorso es frecuentemente de aspecto aterciopelado y en la cabeza presenta una proyección corta, similar a un pequeño cuerno.

La entidad añade que el mayate verde está activo durante el día, frecuentemente resguardándose a la sombra de los árboles. Además, revela que a veces se le llama "comedor de higo" debido a su gusto por los higos maduros y otras frutas de cáscara fina.

El mayate y su impacto en el jardín

Más allá de los datos distintivos del mayate verde, hay que destacar que se trata de un insecto incomprendido. Esto se debe a que se lo considera un héroe en el jardín, pero en su adolescencia, mientras que se lo señala como un villano bastante goloso en la edad adulta.

A través de la Inteligencia Artificial (Gemini) se analizaron diversas fuentes de información relacionadas con el mayate verde con el fin de conocer cuál es su verdadero impacto si está presente en un jardín y así poder entender si se trata de un héroe o un villano:

La larva (El héroe anónimo): Antes de convertirse en el escarabajo brillante que sale volando ruidosamente en verano, el mayate pasa meses bajo la tierra en forma de una gran larva blanca (o "gallina ciega", aunque no todas las gallinas ciegas son de esta especie).



El beneficio: A diferencia de otras larvas que destruyen el césped devorando raíces sanas, la larva del mayate prefiere alimentarse de materia orgánica en descomposición (hojarasca, compost y estiércol).

Su impacto: Actúa como un minúsculo tractor bajo la tierra. Al alimentarse, airea el suelo, fragmenta los desechos orgánicos y ayuda a acelerar la creación de nutrientes para tus plantas. En esta etapa, es un excelente aliado para tu compostera.

El adulto (El villano de los frutos): Cuando llega el calor y el escarabajo emerge a la superficie dotado de su armadura verde fosforescente, sus hábitos alimenticios cambian radicalmente.

