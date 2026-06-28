Momoto Corona Azul: El aliado inesperado para el control de plagas en tu jardín

Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales destacan que México posee cuantiosas especies vegetales y animales que constituyen un reservorio biológico de enorme importancia para el planeta. Es por eso que invita a valorarlas, respetarlas y protegerlas para el bien común presente y de las futuras generaciones.

¡Lo dijo! Daniela de MasterChef 24/7 confesó tener el corazón roto por Pablo y Ricardo Casares lo confirma: “le movieron muchísimo el tapete”

La entidad afirma que sería muy extensa la lista de especies y largo describir sus características, formas, colores, hábitos, entorno y demás. Sin embargo, se puede puntualizar en algunos en especial como lo es el caso del Momoto Corona Azul, una de las aves más exóticas de México.

¿Qué es el Momoto Corona Azul?

El Momoto Corona Azul es una especie de ave nativa y endémica de México, que se caracteriza por ser grande, de hasta 45 cm de longitud, y por su plumaje azul en la corona y verdoso en el resto del cuerpo, según revela el Instituto de Ecología (INECOL).

Desde el Museo de las Aves de México revelan que esta especie es omnívora, aunque principalmente insectívora. Además, afirman que se distribuye en el Noreste del país, en estados como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo.

Momoto Corona Azul y las plagas

El Momoto Corona Azul es señalado en diferentes bibliografías como un formidable depredador que actúa como un sistema natural de control de plagas. Por lo tanto, su presencia es un claro indicador de un ecosistema saludable y equilibrado.

Esta ave es una depredadora que se queda quieta en el sotobosque y luego salta al suelo o al follaje para capturar presas o frutos, según describe el Museo de las Aves de México. Ante esto, se dice que el Momoto Corona Azul es un gran aliado en el jardín y a continuación se detallan los motivos:

