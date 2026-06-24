Este es el animal que vive más años

Aunque ciertos animales como las ballenas, los elefantes, cocodrilos o tortugas llegan al pensamiento colectivo respecto a la longevidad, el animal (junto con el top3) que vive más años se encuentra en el océano. Por eso es necesario entender cuál es el número uno del listado, el cual vive mucho más de unos cuantos años.

¿Cuál es el animal que vive más años?

Como se planteó desde el inicio, el océano siempre tiene sus debidas sorpresas, por ello se indica que los animales más longevos residen allí. Esto es lo que se sabe de las esponjas vítreas, mismas que llegan a vivir - según algunas estimaciones científicas - hasta 15, 000 años. Esta especie de medusa tiene una detención de su metabolismo, lo que les permite vivir esa cantidad de tiempo.

En un momento dado, sus células dejan de dividirse, latir y bombear… pero continúan con vida. La “magia” de esa flexibilidad metabólica recae en un singular tejido sincitial, lo cual indica una estructura celular que presenta varios núcleos. Esto no tiene límites celulares, por lo tanto se permite compartir elementos entre grandes extensiones de tejidos.

Esto sirve para que orgánulos como las mitocondrias o los propios núcleos celulares, se desplacen libremente a través del tejido. Con esto las esponjas redistribuyen sus reservas de energía durante un letargo… situación que permite mantener funciones celulares vitales. Esto básicamente se traduce en “detener el tiempo”, pues trabajan en condiciones extremadamente bajas… hasta que estas mejoren.

¿Qué otro animal completa el top de los más longevos del mundo?

Aunque el tema de las esponjas realmente impresiona, los siguientes dos ejemplos también tienen situaciones dignas de conocer. Por eso debes conocer cuánto viven el coral negro y la esponja barril.