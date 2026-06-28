Por qué la Conchuela del Frijol es la oveja negra de su especie

Los insectos forman parte de la gran cantidad de seres vivos que habitan la Tierra. Sus especies parecen ser infinitas y podemos hallarlas en diferentes rincones del mundo entero, con diversas formas de ser aceptadas o rechazadas por la sociedad.

Noticias Bajío del 18 de junio 2026

Muchos de estos insectos favorecen la polinización y cumplen un rol destacado en el equilibrio del ecosistema. Sin embargo, algunas especies tienen un impacto negativo en plantaciones y jardines, motivo por el cual se las considera verdaderas plagas y se redoblan los esfuerzos para eliminarlas.

¿Qué es la Conchuela del Frijol?

Entre los insectos que podemos encontrar en México se encuentra la Conchuela del Frijol, una de las especies que más daño ocasiona al cultivo del frijol en el país y, aunque su control es factible con el uso de insecticidas, el uso de éstos aumenta los costos de producción, resume un informe de Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.

La Conchuela del Frijol también es conocida como escarabajo mexicano del frijol, maya del frijol y petaquita perforadora, de acuerdo a datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Además, precisa que presenta una metamorfosis completa, la cual pasa por los estados biológicos: huevo, larva (con 4 estadios), pupa y adulto, detallando además que en este último inverna en forraje y hojarasca, emerge cuando las temperaturas se vuelven cálidas, y busca las plantas hospederas, en donde se aparean.

Una plaga conocida

Tras analizar diferentes fuentes de información relacionadas con la Conchuela del Frijol, en todas coinciden que es considerada la verdadera "oveja negra" de su familia y por una razón muy simple. Este insecto es una de las poquísimas vaquitas de San Antonio (mariquitas) que es completamente herbívora y destructiva.

“Mientras que casi todos los miembros de la familia Coccinellidae son famosos por ser los mejores aliados del jardinero y del agricultor —al devorar vorazmente pulgones, ácaros y otras plagas—, la conchuela del frijol decidió romper el molde familiar”, resume la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial).

Lo que más se destaca cuando se habla de la Conchuela del Frijol es que en lugar de cazar insectos, tanto las larvas como los adultos de esta especie se alimentan exclusivamente de las hojas, vainas y flores de las plantas de leguminosas (principalmente el frijol o poroto). “Devoran el tejido verde dejando solo las venas de la hoja, un daño conocido como ‘esqueletizado’”, precisa Gemini.