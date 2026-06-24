Teporingo: Por qué este pequeño conejo es vital para los bosques de México

El extenso territorio de México se encuentra nutrido de una gran cantidad de especies de plantas y animales. Mientras algunas se destacan como parte de la identidad del país, otras tienen una amplia historia en el continente y pueden hasta representar un peligro para los cultivos y personas.

Noticias Zacatecas del 3 de junio 2026

Conocer la diversidad de la naturaleza mexicana es una experiencia por demás enriquecedora y es por eso que hasta las especies más vistas pueden sorprender con sus particularidades. Al respecto, hoy la lupa se posa sobre el Teporingo y el motivo por el que es considerado como clave para los bosques de México.

¿Qué es el Teporingo?

El Teporingo, también como el conejo zacatuche, es una especie endémica que desde hace más de 40 años se encuentra en peligro de extinción, debido a la fragmentación de sus hábitats, según datos difundidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este animal vive entre la vegetación, también conocida como zacate, que crece en las grandes montañas mexicanas.

@aprendemx El #teporingo, el conejo más pequeño de México, habita entre pastizales y laderas volcánicas. 🐇🌋 Su silueta discreta y su andar ligero lo convierten en un verdadero tesoro oculto. Un emblema de nuestra #biodiversidad que debemos proteger con orgullo. 🤗✨ ♬ sonido original - Dirección General @prendemx

Esta casa de estudios precisa que el Teporingo es muy parecido a los conejos y es un mamífero. De todos modos, advierte que parece un roedor pero, desde el punto de vista biológico, están completamente separados. Además, precisa que su denso pelaje le ayuda a soportar el frío y “por eso vive en las altas montañas de México”.

Importancia del Teporingo

No hay dudas de que el Teporingo es una especie muy bella a la vista y que despierta curiosidad al verlo en movimiento. En este marco, se puede decir que no se trata de un animal más sino que se lo considera como una pieza insustituible para el equilibrio de los bosques de alta montaña del Eje Neovolcánico.

Diversas fuentes de información permiten entender la importancia que el Teporingo tiene para los bosques mexicanos y a continuación se detallan las tres funciones ecológicas vitales que cumple con su presencia en este hábitat:

