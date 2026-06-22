Conoce los 3 mejores sitios para liberar tortugas en México

La variedad de playas que existen en México, permiten a los turistas nacionales e internacionales, participar de actividades tan emocionantes en muchos sitios de las distintas costas del país. Por ello, aquí se te recomiendan 3 lugares que pueden causar una experiencia inolvidable si te animas a participar de la liberación de tortugas.

“Nunca tomes lo ajeno” capítulo de Rutas de la Vida

¿Cuáles son los 3 mejores sitios para liberar tortugas?

A lo largo de los últimos años se han lanzado campañas completas para la concientización del cuidado que debe existir hacia especies como las tortugas marinas. En el pasado se hablaba en demasía de la invasión de sus hábitats y el robo de huevos para venta ilegal. Por ello poco a poco se construyeron mecanismos para el cuidado de estos animales, que incluyen estas actividades turísticas.

Ante eso, conoce estos tres sitios donde es posible participar en la liberación de tortugas, en distintas playas alrededor de México.

Península de Baja California

Se inicia con este sitio del país, pues no es tan famoso por este tema ecoturístico. Sin embargo, algunos recomiendan Los Cabos, pues sus cálidas aguas permiten la anidación de cinco especies de quelonios. De esas 5 especies, tres de ellas (golfina, laúd y en menor medida las prietas) llegan y desovan anualmente en las playas de dicho estado. En el sitio ya mencionado se encuentran los campamentos tortugueros de Asupmatoma.

@adriandeantoni Estreno especial Documental de Naturaleza “ASUPMATOMA 30 AÑOS TORTUGAS MARINAS” Gracias @abilene.colin @asupmatoma.loscabos por permitirme mostrar una pequeña parte de todo el trabajo que realizan a diario, más en estos 30 años recorridos protegiendo a las Tortugas Marinas Gracias @majasportswear EXPLORADOR MAJA @jonathanreyesq por confiar en mi trabajo con documentalista y poder aportar HUELLA MAJA Agradecimiento especial a @visitaloscabos_mx @loscabosturismomunicipal por dar a conocer este contenido tan importante para la conservación y protección de las especies en Los Cabos Link 🔗 FREE para verlo https://wahu.mx/tv/details/asupmatoma Guion @lvaldemoros Producción @adriandeantoni @cabo.films Plataforma Mexicana @wahustreaming ♬ sonido original - Adrian De Antoni

Riviera Maya

Este es un espacio mucho más conocido por el tema de la anidación, donde estos animales lo tienen como su lugar favorito no solo para anidar... sino también para desovar. Uno de esos lugares es Akumal, que se encuentra al sur de Cancún, donde incluso se puede nadar con las tortugas. Pero allí el atractivo está en la participación en el desove, hasta el nacimiento de las crías y su viaje hacia el mar.

Puerto Vallarta

Justamente en estas playas del país se presume y comunica que de julio a diciembre es posible participar en diversas actividades en el tema de la liberación de tortugas. Allí hay compañías que realizan tours nocturnos y hay hoteles que precisamente ofrecen en sus paquetes participar en esta parte del ecoturismo en algunos meses específicos. Aquí las que más abundan son las golfinas, aunque también hay laúd y carey.